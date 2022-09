90° minuto – mister Alberto Colombo

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Un pizzico di rammarico in casa Pescara dopo la sconfitta casalinga di ieri sera per 1-0 contro il Crotone anche se Mister Colombo resta comunque soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi – ” Un gara molto equilibrata dove il pari sarebbe stato il risultato più giusto – recita il testo pubblicato online. A conti fatti siamo stati penalizzati da un episodio, ma questo deve farci far riflette sulle nostre reali potenzialità e magari spronarci ad avere più coraggio per il futuro soprattutto negli ultimi venti metri – prosegue mister Colombo con la testa già a Viterbo – domenica vedremo se i ragazzi subiranno il contraccolpo di questa sconfitta, ma sono convinto che dobbiamo trasformare questa rabbia in un’energia positiva – Le squadre si giudicano nei momenti di difficoltà, non quando va tutto bene – Siamo caduti e ora dobbiamo avere la forza di rialzarci – precisa la nota online. Da questa sconfitta la mia squadra deve capire che ha i mezzi per lottare contro tutti, siamo stati in partita fino alla fine contro un avversario di altissimo livello – infine un pensiero ai tifosi che nonostante orario e giorno infrasettimanale hanno affollato l’Adriatico chiamando e applaudendo i ragazzi a fine partita – i tifosi sono stati straordinari e dobbiamo solo che ringraziarli”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com