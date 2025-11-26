A che ora esce Stranger Things 5 su Netflix

Il conto alla rovescia è finito: Stranger Things 5 – Volume 1 arriva su Netflix in Italia nella notte tra il 26 e il 27 novembre, alle ore 2:00. L’uscita è in contemporanea mondiale, quindi l’orario italiano è allineato al lancio globale, fissato in prima serata negli Stati Uniti. I primi quattro episodi saranno disponibili da subito in streaming per tutti gli abbonati Netflix, anche tramite app su smart TV, dispositivi mobili e, per chi ha i servizi integrati, su piattaforme come Sky Glass, Sky Q e Now attraverso l’app Netflix.

Calendario completo delle uscite

La stagione finale è divisa in tre uscite distinte:

Volume 1 – Episodi 1-4: disponibili dal 27 novembre 2025 alle 2:00 (ora italiana)

Volume 2 – Episodi 5-7: in arrivo il 26 dicembre 2025 alle 2:00

Finale – Episodio conclusivo: previsto per il 1° gennaio 2026 alle 2:00

Anche i volumi successivi seguiranno quindi lo stesso schema: rilascio notturno alle 2:00 in Italia, in parallelo con il resto d’Europa. Gli episodi del primo blocco hanno durate che vanno da circa 55 minuti a oltre 1 ora e 20, confermando il formato “da film” già sperimentato nella stagione precedente.

Da stanotte i primi 4 episodi: inizia il lungo addio a Hawkins

Con il rilascio del Volume 1, parte ufficialmente il gran finale di Stranger Things. La storia riprende nell’autunno del 1987: Hawkins è ancora segnata dalle Spaccature aperte nella stagione 4 e la cittadina vive come sospesa tra il mondo reale e il Sottosopra. Il gruppo storico dei protagonisti è chiamato a fare i conti con una minaccia che non è stata affatto sconfitta: Vecna è scomparso, ma non è stato eliminato, e il suo piano resta in gran parte avvolto nel mistero.

L’atmosfera è più tesa che mai: sulla città pesa una rigida presenza militare, la caccia a Undici si fa sempre più serrata e la sensazione è quella di una guerra imminente su più fronti, tra il mondo di sopra e il Sottosopra. I primi quattro episodi sono pensati come un primo arco narrativo: il quarto in particolare viene indicato dagli autori come un capitolo chiave, che porterà a un grande cliffhanger in vista del Volume 2 di Natale.

Il “problema dell’età”: come l’hanno gestito i creatori

Uno dei temi più discussi dai fan riguarda l’età del cast rispetto ai personaggi: nella storia sono passati solo pochi anni dagli eventi iniziali, mentre per gli attori sono trascorsi quasi dieci anni dalla prima stagione. I creatori della serie hanno spiegato che l’invecchiamento del cast è meno evidente di quanto si pensi e che il vero nodo, più che l’aspetto, è stato gestire il cambio di voce di alcuni interpreti maschili.

Per armonizzare il tutto sono stati combinati elementi diversi:

trucco, luci e fotografia studiati per mantenere coerente l’età percepita dei personaggi;

qualche accorgimento in post-produzione sull’audio, per rendere più uniforme il timbro delle voci;

una scrittura che accompagna i protagonisti verso toni più maturi, in linea con un racconto sempre più cupo e con la crescita naturale degli attori.

L’idea di fondo è che il pubblico riconosca i personaggi nella loro evoluzione, senza che la differenza di età reale distragga dalla storia.

Cosa sapere prima di premere play

Tra recap e anticipazioni, ci sono alcuni punti che tornano spesso tra le “cose da sapere” prima di tuffarsi nel Volume 1: