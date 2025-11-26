A che ora esce Stranger Things 5 su Netflix

Il conto alla rovescia è finito: Stranger Things 5 – Volume 1 arriva su Netflix in Italia nella notte tra il 26 e il 27 novembre, alle ore 2:00. L’uscita è in contemporanea mondiale, quindi l’orario italiano è allineato al lancio globale, fissato in prima serata negli Stati Uniti. I primi quattro episodi saranno disponibili da subito in streaming per tutti gli abbonati Netflix, anche tramite app su smart TV, dispositivi mobili e, per chi ha i servizi integrati, su piattaforme come Sky Glass, Sky Q e Now attraverso l’app Netflix.
Calendario completo delle uscite
La stagione finale è divisa in tre uscite distinte:
-
Volume 1 – Episodi 1-4: disponibili dal 27 novembre 2025 alle 2:00 (ora italiana)
-
Volume 2 – Episodi 5-7: in arrivo il 26 dicembre 2025 alle 2:00
-
Finale – Episodio conclusivo: previsto per il 1° gennaio 2026 alle 2:00
Anche i volumi successivi seguiranno quindi lo stesso schema: rilascio notturno alle 2:00 in Italia, in parallelo con il resto d’Europa. Gli episodi del primo blocco hanno durate che vanno da circa 55 minuti a oltre 1 ora e 20, confermando il formato “da film” già sperimentato nella stagione precedente.
Da stanotte i primi 4 episodi: inizia il lungo addio a Hawkins
Con il rilascio del Volume 1, parte ufficialmente il gran finale di Stranger Things. La storia riprende nell’autunno del 1987: Hawkins è ancora segnata dalle Spaccature aperte nella stagione 4 e la cittadina vive come sospesa tra il mondo reale e il Sottosopra. Il gruppo storico dei protagonisti è chiamato a fare i conti con una minaccia che non è stata affatto sconfitta: Vecna è scomparso, ma non è stato eliminato, e il suo piano resta in gran parte avvolto nel mistero.
L’atmosfera è più tesa che mai: sulla città pesa una rigida presenza militare, la caccia a Undici si fa sempre più serrata e la sensazione è quella di una guerra imminente su più fronti, tra il mondo di sopra e il Sottosopra. I primi quattro episodi sono pensati come un primo arco narrativo: il quarto in particolare viene indicato dagli autori come un capitolo chiave, che porterà a un grande cliffhanger in vista del Volume 2 di Natale.
Il “problema dell’età”: come l’hanno gestito i creatori
Uno dei temi più discussi dai fan riguarda l’età del cast rispetto ai personaggi: nella storia sono passati solo pochi anni dagli eventi iniziali, mentre per gli attori sono trascorsi quasi dieci anni dalla prima stagione. I creatori della serie hanno spiegato che l’invecchiamento del cast è meno evidente di quanto si pensi e che il vero nodo, più che l’aspetto, è stato gestire il cambio di voce di alcuni interpreti maschili.
Per armonizzare il tutto sono stati combinati elementi diversi:
-
trucco, luci e fotografia studiati per mantenere coerente l’età percepita dei personaggi;
-
qualche accorgimento in post-produzione sull’audio, per rendere più uniforme il timbro delle voci;
-
una scrittura che accompagna i protagonisti verso toni più maturi, in linea con un racconto sempre più cupo e con la crescita naturale degli attori.
L’idea di fondo è che il pubblico riconosca i personaggi nella loro evoluzione, senza che la differenza di età reale distragga dalla storia.
Cosa sapere prima di premere play
Tra recap e anticipazioni, ci sono alcuni punti che tornano spesso tra le “cose da sapere” prima di tuffarsi nel Volume 1:
-
Ripassare il finale della stagione 4: Vecna è stato ferito ma non sconfitto, Hawkins è spaccata e il Sottosopra ha iniziato a “invadere” il mondo reale.
-
Nuovi ingressi nel cast: tra le novità più attese c’è l’arrivo di Linda Hamilton, in un ruolo legato all’apparato governativo e alle operazioni segrete che circondano Undici e gli altri ragazzi.
-
Tono più maturo: gli autori hanno annunciato una stagione conclusiva molto intensa, con momenti emotivamente forti e almeno una morte destinata a pesare in modo particolare sulla storia complessiva.
-
Struttura “a eventi”: i tre rilasci sono pensati come tappe di un unico grande finale, con l’ultimo episodio dalla durata quasi cinematografica.
-
In sintesi: Stranger Things 5 – Volume 1 esce in Italia alle 2:00 del 27 novembre su Netflix, con quattro episodi che aprono il lungo atto finale della serie. Poi sarà la volta del blocco di Natale e del capitolo conclusivo di Capodanno, per chiudere definitivamente la storia di Hawkins e del Sottosopra.