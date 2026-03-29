A corso della libertà un infopoint per visitatori e turisti. L’assessore Pierleoni: “Cosi’ creiamo un punto di riferimento per i turisti e gli avezzanesi”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’architetto Morgia (ambeco’): “Ad Avezzano in un anno un più 12% di visitatori” Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Accoglienza dei visitatori e promozione del territorio per migliorare l’offerta turistica della città. Scatta il primo aprile l’apertura del Punto turistico informativo di Avezzano – Sarà ospitato nell’edicola ottagonale di Largo Pomilio (lungo Corso della Libertà), utilizzato prevalentemente dalle associazioni culturali locali come punto di informazione e biglietteria per festival, rassegne culturali, stagioni di prosa e musica organizzati o cofinanziati dal Comune di Avezzano – Il servizio sarà gestito dal personale della Società Cooperativa Ambecò. La giunta del Comune di Avezzano ha già dato il via libera alla gestione sperimentale del punto informativo turistico – riporta testualmente l’articolo online. La proposta, che nasce dalla collaborazione con Ambecò, porta la firma dell’Assessore Alessandro Pierleoni. Il servizio partirà il prossimo primo aprile – L’infopoint resterà aperto fino al 31 dicembre 2026 durante i fine settimana e nei giorni di festa, nelle fasce orarie di maggiore affluenza – viene evidenziato sul sito web. In particolare, la Società Ambecò si impegna a gestire il punto informativo turistico, a garantire il servizio di front office e di promozione turistica anche attraverso la distribuzione di materiale informativo in stretto raccordo con l’amministrazione comunale già impegnata in tutta una serie di attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e turistico messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Attraverso questo progetto sperimentale”, spiega l’Assessore Pierleoni, “il Comune di Avezzano punta alla valorizzazione e al potenziamento del punto informativo turistico quale presidio di accoglienza e promozione del territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dei servizi informativi e di assistenza rivolto ai visitatori, favorendo una più ampia fruizione turistica della città e garantendo ricadute positive sotto il profilo culturale, sociale ed economico – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale gestione più strutturata del servizio, volta ad ampliare l’orario di apertura, consentirà all’amministrazione comunale di potenziare l’attività di informazione ed accoglienza turistica, nonché di rafforzare le iniziative di promozione degli eventi culturali e delle manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Ente”. Il punto informativo è destinato a diventare una specie di vetrina della città: da piazza San Bartolomeo, al Complesso Torlonia, dall’Aia dei Musei ai Cunicoli di Claudio passando per la grotta di Ciccio Felice – Senza dimenticare la Riserva naturale del Monte Salviano e la Ciclovia delle Stelle con i lavori della prima tratta che volgono al termine – A far da cornice ai maggiori siti di interesse, eventi e manifestazioni che torneranno ad animare la città soprattutto nel periodo primaverile ed estivo – riporta testualmente l’articolo online. “L’apertura di un punto informativo turistico ad Avezzano rappresenta una scelta strategica orientata a sostenere e accompagnare la crescita dei flussi sul territorio – La struttura nasce per offrire ai visitatori un riferimento qualificato in grado di garantire accoglienza, informazioni e servizi, con l’intento di favorire una permanenza più prolungata sul territorio”, aggiunge l’architetto Paola Morga, vicepresidente e responsabile del settore formazione e turismo della Cooperativa Ambecò. “Nel corso del 2024, secondo i dati Istat sul turismo in Abruzzo, la città ha registrato un incremento significativo dei visitatori, pari al +12% rispetto all’anno precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un risultato che conferma un andamento positivo e una crescente capacità di attrazione – si apprende dalla nota stampa. In questo contesto, il punto informativo turistico rappresenta uno strumento strategico per rafforzare il ruolo della città come hub territoriale, migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo allo sviluppo economico di Avezzano”. La scelta di allestire l’infopoint lungo Corso della Libertà non è casuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La strada che va dalla quasi rinnovata piazza Matteotti, a piazza Risorgimento, è al centro di un importante progetto di restyling voluto dall’amministrazione Di Pangrazio per restituire eleganza e nuova linfa vitale a questo angolo di città.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/