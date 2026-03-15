A Giulianova evento dedicato al “Fiocchetto lilla” Mattinata di riflessione sui disturbi dell’alimentazione

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Si è conclusa oggi a Giulianova la XV Giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla”, che ha celebrato l’incontro per caregiver e pazienti con esperti di nutrizione e salute mentale, culminato con la benedizione e l’inaugurazione della panchina lilla in piazza delle Fosse Ardeatine – L’evento ha registrato una significativa partecipazione di specialisti, autorità e cittadini, confermando l’interesse per la lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA). A portare i saluti istituzionali insieme all’assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, sono intervenuti i consiglieri regionali Paolo Gatti, Marilena Rossi ed Emiliano Di Matteo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le relazioni sono state invece svolte dal direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Domenico De Berardis, da Claudia Savina, responsabile UOS Epatologia – CRR Fisiopatologia della Nutrizione, da Domenico Di Sante, dirigente medico psichiatra CSM Giulianova, da Bianca Rapini, psicologa psicoterapeuta – viene evidenziato sul sito web. Hanno arricchito il programma le testimonianze coordinate dall’Associazione Crescere Aps. In occasione di questi eventi il Centro dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione della Asl di Teramo, attivo nell’ospedale di Giulianova all’interno della Uos Epatologia – Centro regionale di riferimento di Fisiopatologia della nutrizione, ha organizzato con successo la seconda edizione dell’open day. Tanti i cittadini, le famiglie e i professionisti che hanno partecipato: obiettivo della Asl era quello di informare e sensibilizzare sui disturbi alimentari, e quelle patologie complesse che sono in forte crescita e che colpiscono circa tre milioni di italiani – precisa la nota online. A tal proposito sono tanti i servizi attivati con successo dalla Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Il Centro di Giulianova, dedicato all’età adulta con team multidisciplinare in linea con linee guida internazionali e regionali, ha offerto colloqui personalizzati, orientamento ai percorsi di cura e spazio di ascolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Da novembre 2024, grazie a fondi regionali, è operativo il servizio di “Parent Training” per i genitori, mentre il “Percorso Lilla” – attivato lo scorso anno – ha garantito la presa in carico rapida per pazienti dal Pronto Soccorso – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati implementati anche percorsi dedicati per diverse patologie, con fasce orarie specifiche per diagnosi tempestive – si apprende dalla nota stampa. “Lo scorso anno abbiamo gestito casi gravi di anoressia nervosa in day hospital, integrando rialimentazione controllata, monitoraggio medico e supporto psicologico – recita il testo pubblicato online. Un servizio che è cominciato durante il Covid e che, visti i risultati positivi, è stato perfezionato e implementato arrivando a diventare un punto di riferimento della sanità regionale ed extraregionale”, ha dichiarato Claudia Savina, responsabile Uos Epatologia, “Questo approccio ha assicurato cure efficaci e sicure, riducendo i costi da oltre 40mila euro di un ricovero tradizionale a circa 12mila euro – recita il testo pubblicato online. Risposte più efficaci ed efficienti per i pazienti e un notevole risparmio per la Asl. E’ di circa quindicimila prestazioni il numero medio annuo che il centro di Giulianova riesce a garantire”. I percorsi “Dalla diagnosi al recupero” hanno riportato i pazienti alla vita in pochi mesi – aggiunge la nota pubblicata. “La Asl di Teramo continua a promuovere con professionalità e umanità percorsi di cura e supporto per persone con disturbi della nutrizione e le loro famiglie e i risultati importanti che stiamo registrando confermano che abbiamo fatto la scelta giusta”, ha sottolineato il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 15.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it