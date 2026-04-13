A Pescara completato il posizionamento dei serbatoi per l’acqua potabile e l’autobotte per l’acqua non potabile

La città di Pescara si trova attualmente a fronteggiare un’emergenza legata all’erogazione idrica, a causa di lavori in corso sulla condotta Giardino che hanno reso necessaria la temporanea interruzione del servizio. Il Centro operativo comunale (Coc) è attivo per gestire la situazione, con un numero di telefono attivo per fornire informazioni dettagliate ai cittadini.

Nella giornata odierna, sono state registrate 139 telefonate al Coc, mentre ieri sono state 141 le chiamate ricevute dagli operatori. Per quanto riguarda l’intervento in corso sulla condotta Giardino, l’Aca prosegue con le operazioni per ripristinare l’erogazione idrica nel minor tempo possibile.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, sono stati posizionati diversi serbatoi di acqua potabile in varie zone della città. Oltre a quelli già installati in precedenza, un nuovo serbatoio è stato collocato nei pressi dell’antistadio. Inoltre, per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua non potabile, è possibile rivolgersi a una autobotte situata vicino alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha sottolineato che si tratta di una situazione temporanea e necessaria per il miglioramento del sistema idrico della città. “Questi lavori sono assolutamente necessari e indispensabili per garantire la disponibilità di acqua potabile nel futuro”, ha dichiarato Masci.

Nelle immagini allegate al comunicato stampa, si possono vedere i serbatoi posizionati dall’Aca, l’autobotte per l’acqua non potabile e il Coc, dove il sindaco Masci ha incontrato gli operatori impegnati nel servizio. Il Coc resterà operativo anche nella giornata di domani dalle 7 alle 21, per fornire assistenza ai cittadini.