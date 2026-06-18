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A Pescara pubblicato avviso per gestione in coprogettazione dei nidi comunali: arrivate 434 domande

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Sono 434 le domande arrivate al Comune di Pescara per le iscrizioni agli asili nido, di cui 343 nuove ammissioni e 91 riammissioni. Il termine per iscriversi è scaduto ieri, ma oggi è stato pubblicato (sul sito internet del Comune) l’avviso per la selezione di enti del terzo settore per la co-progettazione e gestione di sei degli otto nidi comunali.

Altri tre nidi esistenti in città chiuderanno il primo luglio per lavori di adeguamento sismico, mentre per La Mimosa di via Croce il contratto scadrà nel 2027 e La Conchiglia di via Vespucci è a gestione diretta comunale. Complessivamente, a settembre, gli otto nidi accoglieranno 410 bambini. Oggi l’annuncio in conferenza stampa da parte del sindaco Carlo Masci e del vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli.

“Lo scorso anno gli iscritti erano 280, più 90 rimasti in lista di attesa”, ha ricordato Masci, sottolineando che quest’anno “arriveremo a soddisfare tutte le richieste, garantendo un servizio importantissimo”. Inoltre, è stato pubblicato l’avviso per individuare chi si occuperà della gestione in co-progettazione di sei nidi, un sistema già utilizzato per il sociale.

Alcuni paletti fissati nell’avviso, che scade il 5 luglio prossimo, riguardano l’esperienza biennale richiesta agli enti del terzo settore nella gestione di servizi analoghi, la salvaguardia del personale che ha prestato servizio nei nidi e le idee innovative che dovranno essere proposte all’Amministrazione. Chi otterrà un punteggio maggiore parteciperà alla coprogettazione con il Comune.

Il Comune continuerà a finanziare il servizio nella misura del 95%, chiedendo un cofinanziamento agli enti del terzo settore di circa 24mila euro. Masci ha ringraziato gli uffici che si sono impegnati su questa sfida, mentre Mazzioli ha commentato che “a Pescara prende corpo il polo dell’infanzia”.

In conferenza stampa è stato ribadito che l’obiettivo è garantire un servizio di qualità alle famiglie, eliminando le liste di attesa e garantendo un servizio al top con l’arrivo di nuovi nidi finanziati con fondi Pnrr.

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