A Sant’Egidio corso in acqua per gestanti, il primo in Abruzzo

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo: È stato inaugurato questa mattina, nella piscina comunale di Sant’Egidio alla Vibrata, il nuovo corso di accompagnamento alla nascita in acqua promosso dalla Asl di Teramo in collaborazione con il Comune e il Club Acquatico Pescara-Sant’Egidio – recita il testo pubblicato online. La cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e di quello amministrativo Franco Santarelli, di Stefano Vitalone Merla della direzione medica del presidio “Val Vibrata”, del direttore della Uoc Ostetricia e Ginecologia di Teramo e Sant’Omero Alessandro Santarelli, della responsabile dell’unità di Sant’Omero Eleonora Falò, dell’incaricata di funzione di coordinamento Angela Del Gaone e di una folta rappresentanza del personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Sant’Egidio Annunzio Amatucci con la delegata allo sport Sara Roncacé e Riccardo Fustinoni presidente del Club Acquatico – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto, unico in Abruzzo, nasce con l’obiettivo di offrire alle donne in gravidanza un percorso innovativo, sicuro e di grande valore, affiancando ai tradizionali incontri di preparazione al parto esercizi specifici di rilassamento e galleggiamento in piscina – viene evidenziato sul sito web. Gli esercizi sono finalizzati a migliorare la circolazione sanguigna, ridurre il rischio di complicazioni e alleviare lo stress legato alla gravidanza, favorendo al contempo il corretto ritorno venoso e linfatico e la mobilità del bacino – recita il testo pubblicato online. Il direttore Di Giosia ha sottolineato la portata dell’iniziativa: ” Torno a sottolineare: noi apriamo e non chiudiamo, e quanto accade qui oggi ne è la prova – Inauguriamo un progetto destinato alle donne in gravidanza, unico in tutto l’Abruzzo, che parte proprio dalla Val Vibrata – si apprende dal portale web ufficiale. La Asl organizza attività fisiche in piscina, articolate in incontri specifici per il benessere fisico e psicologico delle donne in gravidanza – viene evidenziato sul sito web. In sostanza offriamo uno strumento in più, certamente innovativo, per preparare le gestanti al parto – riporta testualmente l’articolo online. Dal sesto mese le donne potranno fare esercizio in acqua, utile momento di preparazione psico-fisica al parto – recita il testo pubblicato online. Tutto questo è stato possibile grazie a una proficua collaborazione fra istituzioni – Ma anche all’impegno dei nostri operatori, che con professionalità, passione e umanità hanno reso possibile l’avvio di questo corso, unico in tutta la regione e anche oltre”. Alessandro Santarelli ha messo in risalto il valore del gioco di squadra: “Questo progetto dimostra quanto fermento ci sia nel nostro presidio e nel punto nascita: le attività non solo sono garantite, ma aumentate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il risultato è frutto di una collaborazione non scontata tra Asl, Comune e piscina, resa possibile grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti”. Il presidente del Club Acquatico Fustinoni, ha sottolineato il ruolo di raccordo svolto dall’associazione: “Abbiamo voluto realizzare insieme alla Asl questo progetto, che è di grande importanza per le gestanti – aggiunge la nota pubblicata. Non è tanto il dettaglio dell’attività a contare, quanto la funzione che abbiamo svolto come Club, insieme allo staff della piscina, per creare le condizioni necessarie alla sua realizzazione”. Il sindaco Amatucci ha evidenziato la dimensione comunitaria e il supporto alle mamme: “Celebriamo oggi un connubio di intenti che porta a risultati eccezionali – precisa la nota online. Grazie al gestore, al reparto di Ostetricia e al personale che si adopera ogni giorno per dare vita a questi progetti – precisa la nota online. Questo progetto ci permette di offrire alle neo mamme non solo un servizio, ma la certezza di avere al proprio fianco la comunità tutta – si apprende dal portale web ufficiale. In un momento così delicato, è fondamentale garantire disponibilità e vicinanza, perché significa dare speranza per un futuro migliore”. Il corso, facoltativo e già attivo, prevede incontri settimanali nella piscina comunale di Sant’Egidio alla Vibrata, in vasca riscaldata e igienizzata, sotto la guida di personale specializzato – Gli esercizi saranno utili per migliorare la consapevolezza corporea, controllare il dolore, ridurre ansia e stress e preparare le gestanti al parto in modo completo e sicuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Parto che ormai da anni all’ospedale di Sant’Omero può avvenire in acqua, nell’apposita vasca allestita nella sala parto – riporta testualmente l’articolo online. Dichiarazione DG Di Giosia Dichiarazioni sindaco Amatucci Ufficio stampa ASL TERAMO 30.9.2025

