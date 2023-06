A scuola nel mondo: 5 studenti di Avezzano pronti a partire per un’esperienza di vita e di studio all’estero con Intercultura. Lunedì 12 giugno, Sala Consiliare del Comune di Avezzano: cerimonia di premiazione alla presenza del consigliere Alfredo Chiantini

- Advertisement -

“The world is their oyster”: parafrasando una celebre frase di Shakespeare, il mondo è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. Come la bellissima perla che si forma all’interno dell’ostrica per fortificarsi, anche questi adolescenti hanno profuso molte energie per essere selezionati dai volontari di Intercultura – si legge sul sito web ufficiale. Hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio – E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma – viene evidenziato sul sito web. È proprio quanto è successo a 5 studenti della zona di Avezzano, che stanno per iniziare una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la preparazione con i volontari della loro zona, per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal liceo scientifico Vitruvio Pollione partiranno: Sara Felli per un anno negli Stati Uniti, Giovanni Perrozzi per programma mensile in Irlanda, Rebecca Ranalli per sei mesi in Brasile e Rachele Ronchetti per un anno in Belgio Fiammingo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal liceo classico Torlonia-Bellisario partirà Leonardo Girolami per un anno in Canada Francofono – recita il testo pubblicato online. Alcuni di questi ragazzi partiranno grazie a una borsa di studio offerta da Intercultura, anche grazie al sostegno di aziende, fondazioni ed enti. I 5 studenti saranno invitati il 12 giugno a partecipare a un altro momento molto emozionante che li vede coinvolti insieme alle proprie famiglie: presso Sala Consiliare del Comune di Avezzano, Piazza della Repubblica, 8, ore 18, riceveranno la pergamena attestante la vincita del programma – si legge sul sito web ufficiale. A presenziare l’evento ci saranno: Simonetta Vischetti (Presidente), Alice Lucarelli (Responsabile Invio), Francesca Aloisio (Responsabile per lo sviluppo del volontariato), Daniela Cerasani (Responsabile Ospitalità) e il consigliere comunale Alfredo Chiantini. Ad applaudirli e, perché no, dar loro anche qualche consiglio, ci saranno le famiglie ospitanti degli adolescenti stranieri che hanno vissuto l’esperienza di scambio di Intercultura nella nostra zona – si apprende dal portale web ufficiale. Parteciperanno all’incontro anche i giovani avezzanesi da poco rientrati dalla loro esperienza all’estero – “Siamo felici e orgogliosi di poter celebrare questo momento – dichiara Alice Lucarelli, Responsabile Invio – “Stiamo vivendo un periodo molto difficile dovuto a eventi esterni – la guerra in Ucraina, la crisi economica – che hanno modificato le nostre abitudini e anche la voglia di aprirsi al mondo – recita il testo pubblicato online. Proprio per questo motivo noi di Intercultura percepiamo ancor di più come essenziale il nostro intervento nel farci promotori di una cultura della pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli in una cornice di rispetto e inclusione delle diversità e di partecipazione attiva dei giovani alla costruzione di un mondo migliore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie agli scambi scolastici internazionali a cui aderiscono questi nostri ragazzi, possiamo dare un contributo concreto all’educazione alla pace e alla cittadinanza globale, soprattutto delle giovani generazioni” PARTIRE CON INTERCULTURA Per maggiori informazioni su Intercultura e per entrare in contatto con i volontari presenti ad Avezzano, contattare il/la responsabile dei programmi di studio all’estero, Alice Lucarelli (3930143084)UNA POSSIBILITÀ ANCHE PER LE FAMIGLIE ACCOGLIENDO UNO STUDENTE Con Intercultura anche le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un’esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse – si apprende dalla nota stampa. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 500 i giovani che arriveranno in Italia a partire da settembre 2023. Le candidature possono essere inviate attraverso questa pagina del sito www.intercultura – viene evidenziato sul sito web. it/famiglie o contattando il/la responsabile dei programmi di ospitalità ad Avezzano, Daniela Cerasani (327 591 0557)Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti – precisa il comunicato. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo – recita il testo pubblicato online.

