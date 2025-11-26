A Teramo eseguito intervento toracico di “altissima complessità”

- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
TERAMO – All’ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo è stato eseguito un intervento di «altissima complessità» per il trattamento di una grave patologia polmonare. A darne notizia è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha richiamato il lavoro congiunto della chirurgia toracica e della chirurgia plastica e ricostruttiva del presidio teramano.

L’operazione è stata condotta dalle équipe guidate dai dottori Duilio Divisi (chirurgia toracica) e Guido Torresini(chirurgia plastica e ricostruttiva). Secondo quanto riferito, è stata eseguita «una procedura innovativa» che ha permesso di rimuovere un tumore infiltrante e di ricostruire la parete toracica, restituendo al paziente una buona qualità di vita e la piena funzionalità respiratoria.

Nel messaggio diffuso sui social, Marsilio sottolinea che «quando le nostre eccellenze professionali si uniscono a una politica di continuo rinnovo delle tecnologie, la sanità abruzzese è in grado di raggiungere obiettivi sempre più importanti», indicando la direzione di un sistema che punta su competenze specialistiche e aggiornamento delle dotazioni tecniche.

L’unità di chirurgia toracica del “Mazzini”, diretta da Divisi, è da tempo impegnata su tecniche avanzate per il trattamento dei tumori del polmone e della parete toracica. Già nei mesi scorsi la Asl di Teramo aveva richiamato l’utilizzo di metodiche ricostruttive innovative per la parete toracica dopo asportazioni estese, con il supporto di materiali di nuova generazione e di un approccio multidisciplinare che coinvolge più specialità.

L’intervento annunciato al “Mazzini” si inserisce in questo percorso di specializzazione, confermando il ruolo dell’ospedale teramano come riferimento provinciale per le patologie toraciche complesse e l’impegno dell’azienda sanitaria nel potenziare i reparti ad alta specialità.

