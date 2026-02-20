A24, perde il controllo e urta un tir: morto 26enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A24 L’Aquila-Roma. Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Tornimparte e Valle del Salto, in direzione Roma, subito dopo la galleria di San Rocco.

Secondo una prima ricostruzione, il 26enne era alla guida di un’automobile quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per urtare un mezzo pesante che si trovava fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato particolarmente violento e l’auto è finita sotto il semirimorchio del camion.

Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, oltre alla Polizia stradale, al personale di Strada dei Parchi e ai vigili del fuoco. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Gli altri passeggeri coinvolti non avrebbero riportato traumi rilevanti e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica, mentre si è proceduto anche alla messa in sicurezza dell’area. Disagi al traffico durante le operazioni.

Nelle stesse ore, in provincia dell’Aquila, si sono registrati altri due incidenti. Il primo sull’A25, all’altezza di Magliano dei Marsi in direzione Roma: coinvolte tre persone, con una 27enne rimasta ferita lievemente e un uomo di 43 anni e una giovane di 24 anni che hanno riportato traumi toracici.

Un altro scontro è avvenuto nella zona di Castel di Sangro. Una donna di 60 anni ha riportato un trauma a un arto, mentre un uomo di 65 anni è stato trasportato in ospedale con un politrauma. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Sulmona.