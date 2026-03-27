Abbateggio, assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” il 28 marzo

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” ha convocato una stampa per sabato 28 marzo ad Abbateggio. L’assemblea interregionale si terrà alle ore 19.30 presso la Sala consiliare del Comune di Abbateggio e sarà promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

All’incontro interverranno il Presidente dell’Associazione, Antonio Di Marco, il Presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, e i Sindaci dei Comuni associati. La presenza della stampa è stata esplicitamente richiesta per partecipare all’evento.

L’assemblea si prefigge di discutere e approfondire tematiche relative alla valorizzazione e alla promozione dei borghi più belli presenti nelle regioni di Abruzzo e Molise. Si tratta di un’importante occasione per confrontarsi sui prossimi progetti e iniziative da mettere in atto per valorizzare il patrimonio culturale e turistico di queste aree.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle 19.30, un momento di confronto e di condivisione che si preannuncia interessante e ricco di spunti per il territorio.