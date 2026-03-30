Abbateggio: Centenario della Chiesa della Madonna dell’Elcina, una celebrazione tra fede, memoria e comunità

La Chiesa della Madonna dell’Elcina ad Abbateggio ha festeggiato il suo centenario in una giornata di profondo significato e partecipazione. La cerimonia, presieduta da monsignor Bruno Forte, ha visto la presenza di istituzioni, amministratori locali e rappresentanti del territorio, uniti nel ricordo della posa della prima pietra e nel rinnovare il senso di appartenenza della comunità.

L’evento è stato aperto con la simbolica apertura della Porta Santa e si è concluso con la posa di una pietra commemorativa, rappresentando un momento di forte valore storico, spirituale e identitario per l’intero territorio. Presenti al centenario anche il Presidente nazionale de I Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi e numerosi sindaci dei borghi abruzzesi.

Il sindaco di Abbateggio, Gabriele Di Pierdomenico, ha dichiarato durante la cerimonia: “Questo centenario rappresenta molto più di una ricorrenza: è il segno tangibile della nostra storia e della nostra identità. La Chiesa della Madonna dell’Elcina è un punto di riferimento spirituale e culturale che unisce generazioni e territori. Celebrare oggi questo traguardo significa rafforzare il senso di comunità e guardare al futuro con radici ancora più solide”.

Anche il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sottolineato l’importanza del centenario, affermando che “momenti come questo dimostrano quanto i nostri borghi siano custodi autentici di valori, tradizioni e relazioni. La Chiesa della Madonna dell’Elcina non è solo patrimonio di Abbateggio, ma di tutto l’Abruzzo. È fondamentale continuare a sostenere queste realtà che rappresentano l’anima più vera del nostro territorio”.

Un ringraziamento è stato rivolto a don Gianmarco e alla comunità parrocchiale per l’organizzazione della giornata, vissuta in un clima di grande partecipazione e affetto. La celebrazione si è inserita nel tempo della Domenica delle Palme, con un augurio di unità e pace alle famiglie e alla comunità.

La Chiesa della Madonna dell’Elcina, simbolo di fede e cultura, ha celebrato il suo centenario con un evento che ha coinvolto l’intera comunità, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni e la storia del territorio abruzzese.