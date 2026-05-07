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Abbateggio, cresce la preoccupazione per la presenza della fauna selvatica vicino ai centri abitati: Di Marco scrive al Parco della Maiella

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha scritto al Parco Nazionale della Maiella per sollevare la questione della presenza sempre più frequente di fauna selvatica nei pressi dei centri abitati di Abbateggio. Di Marco ha inviato una nota ufficiale ai vertici dell’Ente Parco dopo aver avvistato personalmente un lupo lungo la strada tra Abbateggio e Roccamorice.

Nella nota, Di Marco ha sottolineato la necessità di attivare un monitoraggio costante della situazione e di individuare adeguate misure di supporto alla popolazione locale. L’episodio dell’avvistamento di un lupo sulla carreggiata ha confermato la crescente presenza di fauna selvatica in aree antropizzate, suscitando preoccupazione per la sicurezza pubblica, la viabilità e le attività agricole.

Il tema è stato affrontato anche nella II Commissione regionale, dedicata alla gestione e al monitoraggio dei lupi sul territorio abruzzese. Durante l’audizione, Sabatino Belmaggio del Dipartimento Servizio Foreste e Parchi ha spiegato che la convenzione attualmente in essere prevede il monitoraggio della specie attraverso il servizio veterinario del Parco e attività di contenimento dei lupi.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di rafforzare il monitoraggio, coordinare gli enti competenti, tutelare gli esemplari da azioni di bracconaggio e di caccia, e fornire ai cittadini informazioni utili per affrontare il fenomeno in modo consapevole e sicuro.

Il territorio del Parco della Maiella rappresenta una straordinaria ricchezza naturalistica, pertanto è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra tutela della fauna selvatica e sicurezza delle comunità locali.

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