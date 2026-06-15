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Abbateggio inaugura nuovo ATM Poste: Di Marco elogia l’attenzione per le aree interne

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Abbateggio, 15 giugno 2026 – È stato inaugurato sabato 12 giugno il nuovo sportello ATM delle Poste Italiane ad Abbateggio, un importante servizio per la comunità che porta con sé un significativo investimento sulla qualità della vita dei cittadini delle aree interne. A dichiararlo è stato il consigliere regionale Antonio Di Marco, che ha partecipato all’apertura del nuovo servizio nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane.

“Ogni presidio mantenuto o potenziato nei piccoli comuni assume un valore che va ben oltre il servizio stesso”, ha sottolineato Di Marco. “Significa garantire diritti, facilitare l’accesso ai servizi e rafforzare la vivibilità dei territori. Il Progetto Polis dimostra che è possibile investire nei borghi e riconoscerne il ruolo fondamentale per la coesione sociale e territoriale del Paese. Iniziative come questa rappresentano anche un contributo concreto alla lotta contro lo spopolamento.”

Di Marco ha inoltre espresso apprezzamento per Poste Italiane per l’attenzione riservata ai piccoli centri e per il lavoro svolto a favore delle aree interne. Durante la cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico, il responsabile dell’Ufficio Piccoli Comuni di Poste Italiane Stefano Fortunato, il direttore provinciale Francesco Odierno, l’onorevole Luciano D’Alfonso, amministratori locali e numerosi cittadini.

“A Abbateggio auguro che questo nuovo servizio possa essere uno strumento utile e concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini e contribuire alla vitalità e alla crescita del borgo”, ha concluso Di Marco.

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