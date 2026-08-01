Abbateggio: La Regione Abruzzo rischia il pignoramento per non sbloccare fondi per l’ex sito minerario “Imbocco Pilone”

Svolta decisiva per l’annosa e complessa vicenda della messa in sicurezza e valorizzazione dell’ex sito minerario “Imbocco Pilone” nel Comune di Abbateggio. Il consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Ambiente, Antonio Di Marco, ha portato a compimento un’intensa attività di interlocuzione con il Dipartimento Regionale Risorse e Politica Energetica e il Commissario ad Acta del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Il Commissario ad Acta ha emesso un dispositivo che fissa una scadenza cruciale: entro il 20 agosto 2026 la Regione Abruzzo dovrà riprogrammare la copertura finanziaria per un totale di 1,4 milioni di euro. In caso contrario, il Commissario agirà d’autorità procedendo al prelievo forzoso delle somme direttamente dal bilancio regionale.

Antonio Di Marco ha dichiarato: “Alla luce di questo provvedimento ho inviato una nota formale a tutti i consiglieri regionali affinché la somma venga inserita con urgenza nel prossimo assestamento di bilancio, perché abbia fine un’attesa che dura da troppo e perché alla Maiella arrivi ciò che gli spetta”.

La questione riguarda il contenzioso tra il Comune di Abbateggio, la Regione Abruzzo e la società concessionaria SAMA, che ha portato a un intervento paralizzato a causa di varie complicazioni nel corso degli anni. Il fabbisogno economico complessivo è stato rideterminato in 1.400.000,00 euro per consentire il completamento delle opere.

Antonio Di Marco ha dichiarato: “Abbiamo portato il caso in Commissione Vigilanza lo scorso marzo, premendo poi con determinazione sugli uffici del Dipartimento e sulla struttura commissariale per definire il quadro economico e procedurale. Il provvedimento perentorio firmato il 29 luglio dall’architetto Caterina Di Paolo parla chiaro e non lascia più alibi alla Giunta Marsilio: la Regione ha tempo fino al 20 agosto per stanziare le risorse o subirà l’umiliazione contabile di un prelievo forzoso sul proprio bilancio da parte del Commissario ad Acta”.

Il Consigliere regionale ha concluso affermando: “Per questo motivo ho scritto ufficialmente a tutti i consiglieri regionali: è dovere primario della Regione inserire le somme necessarie – circa 800mila euro di integrazione – nel prossimo provvedimento di assestamento di bilancio. Si dia riscontro agli impegni presi, si rispetti la sentenza del Consiglio di Stato e, soprattutto, si restituisca sicurezza e dignità al patrimonio minerario di Abbateggio e della nostra area interna”.