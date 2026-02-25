Abbateggio: nasce il Bosco dei Patriarchi e del Frutteto Storico, un’oasi di biodiversità e memoria per il futuro.

Ieri pomeriggio ad Abbateggio sono stati messi a dimora i primi alberi destinati a dare vita al Bosco dei Patriarchi e al Frutteto Storico, un progetto che unisce tutela ambientale, memoria e visione del futuro. Nel Giardino dei Patriarchi, il sindaco Gabriele Di Pierdomenico, con la collaborazione del giornalista Salvatore Giannella, già direttore della rivista Airone, alla presenza dell’onorevole Grazia Francescato, del professor Sergio Guidi dell’Associazione Patriarchi della Natura, del consigliere regionale Antonio Di Marco e del consigliere regionale nonché sindaco di Rosello Alessio Monaco hanno assistito alla piantumazione di tre esemplari di forte valore simbolico: il Cipresso di San Francesco, il Leccio di Leonardo e la Quercia di Castel Castagna.

“Questo luogo rappresenta un ponte tra passato e futuro. Il Bosco dei Patriarchi sarà uno spazio di biodiversità ma anche di memoria e identità”, ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise. Il progetto mira a custodire e valorizzare il patrimonio dei patriarchi arborei, con alberi straordinari per longevità e resilienza, capaci di integrarsi armoniosamente nel territorio.

Il Bosco dei Patriarchi vedrà la presenza di alberi significativi come il discendente del Cipresso di San Francesco di Verucchio, dedicato ad Alexander Langer, il Leccio di Leonardo “figlio” dell’albero secolare di Vinci, dedicato a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia e del Parco Nazionale d’Abruzzo, e la Quercia di Castel Castagna, dedicata a Fabrizia Pratesi. Questi alberi sono stati selezionati per la loro rusticità e resistenza alle avversità climatiche, al fine di preservare la biodiversità.

“Abbateggio continua a investire in progetti che coniugano ambiente, cultura e comunità”, ha dichiarato il sindaco Gabriele Di Pierdomenico. Il Bosco dei Patriarchi non sarà solo un luogo verde, ma un laboratorio di educazione e consapevolezza per le nuove generazioni. Si tratta di un momento di alto valore simbolico e culturale che segna l’inizio di un percorso destinato a crescere nel tempo, nel segno della biodiversità, della memoria e della responsabilità condivisa.