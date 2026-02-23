- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
Eventi e Cultura

Abbateggio pianta i primi alberi del Bosco-Frutteto della biodiversità: un progetto di memoria e futuro per il territorio.

Abbateggio pianta i primi alberi del Bosco-Frutteto della biodiversità: memoria, resilienza e futuro per il territorio

Domani, martedì 24 febbraio, ad Abbateggio si terrà un importante evento: alle 15:30 in via Margherita d’Austria, saranno messi a dimora i primi alberi del Bosco-Frutteto della biodiversità. Si tratta di alberi “figli” dei grandi patriarchi forestali e da frutto d’Italia, che saranno piantati per creare un vero e proprio bosco e frutteto. Il progetto nasce con la proposta e la collaborazione dell’Associazione Patriarchi della Natura e gode del sostegno di Grazia Francescato, già Presidente del WWF Nazionale.

Alla cerimonia parteciperanno diversi testimoni d’eccezione, tra cui il sindaco Gabriele Di Pierdomenico, Sergio Guidi (Presidente dell’Associazione Patriarchi della Natura), Grazia Francescato, già Presidente del WWF Nazionale, Alessio Monaco (Consigliere regionale e Sindaco di Rosello) e Antonio Di Marco (Vicepresidente Commissione Ambiente e Territorio Regione Abruzzo), insieme ai presidenti delle Associazioni Locali.

Il sindaco Gabriele Di Pierdomenico sottolinea l’importanza di questo progetto: “Si tratta di piante antiche, straordinariamente resistenti, capaci di affrontare cambiamenti climatici e avversità ambientali. Conservare il patrimonio genetico di queste specie significa difendere la biodiversità, recuperare saperi agricoli e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici”.

Anche il consigliere regionale Antonio Di Marco si esprime positivamente riguardo al progetto, sottolineando come esso rappresenti un esempio concreto di come i borghi possano essere protagonisti della tutela ambientale e della valorizzazione del proprio patrimonio identitario. Il progetto gode del patrocinio dell’associazione Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa significativa cerimonia, che si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e di promozione della biodiversità.

