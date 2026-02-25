- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Eventi e Cultura

Abbateggio piantumate le prime alberi del Bosco dei Patriarchi: un’opera che unisce memoria, ambiente e futuro

Ieri pomeriggio ad Abbateggio sono stati messi a dimora i primi alberi destinati a dare vita al Bosco dei Patriarchi e al Frutteto Storico, un progetto che unisce tutela ambientale, memoria e visione del futuro.

Nel Giardino dei Patriarchi, il sindaco Gabriele Di Pierdomenico, con la collaborazione del giornalista Salvatore Giannella, già direttore della rivista Airone, alla presenza dell’onorevole Grazia Francescato, del professor Sergio Guidi dell’Associazione Patriarchi della Natura, del consigliere regionale Antonio Di Marco e del consigliere regionale nonché sindaco di Rosello Alessio Monaco hanno assistito alla piantumazione di tre esemplari di forte valore simbolico: il Cipresso di San Francesco, il Leccio di Leonardo e la Quercia di Castel Castagna.

“Questo luogo rappresenta un ponte tra passato e futuro. Il Bosco dei Patriarchi sarà uno spazio di biodiversità ma anche di memoria e identità”, ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Di Marco.

Il progetto nasce con l’obiettivo di far rivivere alberi straordinari per longevità e resilienza, capaci di attraversare i secoli integrandosi armoniosamente nel territorio e richiedendo interventi minimi da parte dell’uomo.

Il sindaco Gabriele Di Pierdomenico ha commentato: “Abbateggio continua a investire in progetti che coniugano ambiente, cultura e comunità. Questo Bosco non sarà solo un luogo verde, ma un laboratorio di educazione e consapevolezza per le nuove generazioni”.

Il Bosco-Frutteto entrerà nella rete nazionale dei Boschi-Frutteti della Biodiversità promossa dall’Associazione Patriarchi della Natura. Tra gli alberi piantati ci sono il Cipresso di San Francesco, discendente dell’antico esemplare di Verucchio, dedicato ad Alexander Langer, il Leccio di Leonardo, “figlio” dell’albero secolare di Vinci, dedicato a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia e del Parco Nazionale d’Abruzzo, e la Quercia di Castel Castagna, dedicata a Fabrizia Pratesi.

Un momento di alto valore simbolico e culturale che segna l’inizio di un percorso destinato a crescere nel tempo, nel segno della biodiversità, della memoria e della responsabilità condivisa.

