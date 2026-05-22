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Eventi e Cultura

Abbateggio, svelati i finalisti del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella 2026

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È stata definita la rosa dei finalisti della XXIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella 2026. La selezione è stata effettuata dalla Giuria tecnica presieduta da Antonio Di Marco, Marco Presutti e dai componenti della Giuria tecnica.
L’evento principale si svolgerà il 17 luglio ad Abbateggio, con un incontro pubblico dove gli autori delle opere finaliste potranno interagire con i giurati. Il giorno successivo si terranno le operazioni di spoglio e la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno consegnati i premi speciali.
Il Presidente del Premio, Antonio Di Marco, ha dichiarato: “Anche quest’anno ci ritroviamo nella piazza di Abbateggio, la piazza del Premio, per festeggiare e celebrare i vincitori di questa XXIX edizione, un’edizione che segna anche un passaggio simbolico verso il prossimo anno, quando il Premio Parco Majella raggiungerà un traguardo importante: il suo trentennale”.
Il Premio conferma il suo ruolo di punto di riferimento per autori, studiosi e lettori, che contribuiscono a renderlo sempre più ricco e sfaccettato nel corso degli anni. Attraverso la riflessione letteraria sui temi della natura, dell’ambiente e del territorio, il Premio si è imposto come un’iniziativa culturale di grande valore.
I finalisti della XXIX edizione sono stati annunciati nelle categorie Narrativa, Poesia e Saggistica. Tra i nomi spiccano opere come “Pregate per Ea” di Massimo Zamboni, “Cicli. Un erbario” di Hannimari Heino e “Sotto l’inesauribile superficie delle cose” di Niccolò Scaffai, solo per citarne alcuni.
La Giuria 2026 è composta da Claudio Amicantonio, Marzio Maria Cimini, Silvia Elena Di Donato, Enzo Fimiani, Ilaria Filograsso, Francesca Guazzelli, Alfredo Mazzoni, Peppe Millanta e Pierluigi Ortolano.
La cerimonia di premiazione si preannuncia come un momento di grande importanza per il prestigioso Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica Parco Majella, che continua a promuovere la cultura e la sensibilità ambientale attraverso le opere dei suoi finalisti.

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