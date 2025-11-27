Abruzzo, 60 giorni di saldi dal 3 gennaio 2026

L’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha fissato ufficialmente il calendario dei saldi invernali per il 2026: in Abruzzo le vendite di fine stagione partiranno sabato 3 gennaio 2026 e potranno proseguire per un massimo di sessanta giorni su tutto il territorio regionale.

La decisione rientra nella determinazione con cui la Regione ha stabilito, in un unico atto, sia il periodo dei saldi invernali sia quello dei saldi estivi: questi ultimi sono stati programmati dal 4 luglio 2026, sempre per una durata massima di sessanta giorni.

L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto definito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni, che punta a una data omogenea per tutti i territori al fine di garantire maggiore chiarezza a consumatori e operatori del settore.

Il via libera in Abruzzo è arrivato al termine del confronto con le associazioni di categoria regionali, che hanno condiviso l’impostazione dell’assessorato e la scelta del calendario, ritenendola funzionale alla programmazione delle vendite di fine stagione e alla gestione delle giacenze di magazzino dopo le festività natalizie.

Dal punto di vista operativo, viene ricordato che ogni esercente che intenda applicare i saldi dovrà darne comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede il punto vendita, secondo le modalità previste dalla normativa regionale sul commercio.

Per i consumatori, i sessanta giorni di saldi rappresenteranno l’occasione per approfittare di ribassi su capi e prodotti della stagione in corso. Restano valide le consuete raccomandazioni: conservare sempre lo scontrino, verificare il prezzo originario esposto accanto a quello scontato e prestare attenzione alle percentuali di ribasso dichiarate, privilegiando gli esercizi che garantiscono trasparenza nelle informazioni e nelle condizioni di vendita.