- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAbruzzo, 60 giorni di saldi dal 3 gennaio 2026
Attualità

Abruzzo, 60 giorni di saldi dal 3 gennaio 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha fissato ufficialmente il calendario dei saldi invernali per il 2026: in Abruzzo le vendite di fine stagione partiranno sabato 3 gennaio 2026 e potranno proseguire per un massimo di sessanta giorni su tutto il territorio regionale.

La decisione rientra nella determinazione con cui la Regione ha stabilito, in un unico atto, sia il periodo dei saldi invernali sia quello dei saldi estivi: questi ultimi sono stati programmati dal 4 luglio 2026, sempre per una durata massima di sessanta giorni.

L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto definito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni, che punta a una data omogenea per tutti i territori al fine di garantire maggiore chiarezza a consumatori e operatori del settore.

Il via libera in Abruzzo è arrivato al termine del confronto con le associazioni di categoria regionali, che hanno condiviso l’impostazione dell’assessorato e la scelta del calendario, ritenendola funzionale alla programmazione delle vendite di fine stagione e alla gestione delle giacenze di magazzino dopo le festività natalizie.

Dal punto di vista operativo, viene ricordato che ogni esercente che intenda applicare i saldi dovrà darne comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede il punto vendita, secondo le modalità previste dalla normativa regionale sul commercio.

Per i consumatori, i sessanta giorni di saldi rappresenteranno l’occasione per approfittare di ribassi su capi e prodotti della stagione in corso. Restano valide le consuete raccomandazioni: conservare sempre lo scontrino, verificare il prezzo originario esposto accanto a quello scontato e prestare attenzione alle percentuali di ribasso dichiarate, privilegiando gli esercizi che garantiscono trasparenza nelle informazioni e nelle condizioni di vendita.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it