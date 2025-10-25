- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Ottobre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeViabilità e TrasportiABRUZZO, ANAS: A CAUSA DI DUE INCIDENTI IN GALLERIA, CHIUSO UN TRATTO...
Viabilità e Trasporti

ABRUZZO, ANAS: A CAUSA DI DUE INCIDENTI IN GALLERIA, CHIUSO UN TRATTO DELLA SS714 “TANGENZIALE DI PESCARA”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Anas, ultime sulla viabilità dal sito:L’Aquila, 25 ottobre 2025   A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili (al km 12,900) e un tamponamento fra tre automobili (al km 13,700) all’interno della galleria San Silvestro, è al momento chiuso un tratto della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, fra il km 12 ed il km 15, nel territorio di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.   Sono state istituite temporanee deviazioni in loco – recita il testo pubblicato online.   Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale.   Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – si apprende dal portale web ufficiale. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla società Anas e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della società Anas, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: stradeanas.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it