ABRUZZO, ANAS: A CAUSA DI DUE INCIDENTI IN GALLERIA, CHIUSO UN TRATTO DELLA SS714 “TANGENZIALE DI PESCARA”

Anas, ultime sulla viabilità dal sito:L’Aquila, 25 ottobre 2025 A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili (al km 12,900) e un tamponamento fra tre automobili (al km 13,700) all’interno della galleria San Silvestro, è al momento chiuso un tratto della strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, fra il km 12 ed il km 15, nel territorio di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Sono state istituite temporanee deviazioni in loco – recita il testo pubblicato online. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – si apprende dal portale web ufficiale. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

