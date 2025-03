ABRUZZO, ANAS: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SS 5 “TIBURTINA VALERIA” A TURRIVALIGNANI (PE) PER DISSESTO STRADALE DOVUTO AL MALTEMPO

Anas, la nuova nota online sulla viabilità in Abruzzo pubblicata sul sito web:Anas comunica che, a causa delle intense e persistenti piogge delle ultime 24 ore, la strada statale 5 “Tiburtina Valeria” è temporaneamente chiusa al traffico nel comune di Turrivalignani, in provincia di Pescara – La chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 203,200 (Rotatoria di Turrivalignani) e il km 204,000 (innesto con via Pescarina). Il traffico è deviato sulla viabilità comunale (Via Pescarina). La limitazione si è resa necessaria a seguito di un dissesto verificatosi sul rilevato stradale in corrispondenza dell’ansa del fiume Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. L’erosione fluviale ha causato uno svuotamento del terreno sottostante la strada, provocando il cedimento delle barriere laterali di sicurezza e della stessa carreggiata, interessando l’intera corsia in direzione monti – aggiunge la nota pubblicata. Il personale Anas ha provveduto a installare la segnaletica necessaria per indicare la chiusura e il percorso alternativo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada – viene evidenziato sul sito web. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

