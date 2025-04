ABRUZZO, ANAS: MEZZI E UOMINI IMPEGNATI PER GARANTIRE LA VIABILITÀ SULLE STRADE STATALI COLPITE DALLE INTENSE NEVICATE

Anas, nuovo comunicato di viabilità in Abruzzo, online sul sito nella sezione notizie:Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata sin dalla notte scorsa per fronteggiare le abbondanti nevicate che stanno interessando l’intero territorio abruzzese – Il personale sta garantendo da diverse ore la transitabilità e la sicurezza degli utenti sulle strade statali, in particolare su quelle maggiormente colpite dal maltempo – Le intense precipitazioni nevose hanno interessato diverse arterie principali della regione, tra cui la SS584, la SS696, la SS83, la SS84, la SS5 e la SS17. Grazie all’immediato intervento delle squadre Anas, composte da personale specializzato e mezzi spazzaneve e spargisale, le strade statali sono rimaste sempre aperte al traffico, pur con possibili rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attualmente, le attività di rimozione neve e spargimento di sale sono concentrate in particolare sulla SS487, sulla SS84 e sulla SS614, dove le condizioni richiedono un intervento costante per assicurare la percorribilità in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, di moderare la velocità e di utilizzare pneumatici invernali o catene a bordo, soprattutto nei tratti montani e nelle zone interessate dalle nevicate – si apprende dalla nota stampa. Anas, società del Gruppo FS italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – si legge sul sito web ufficiale. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

