Abruzzo, Anas: obbligo di catene o pneumatici invernali fino al 15 aprile 2026

L’AQUILA – Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di avere catene da neve a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e i raccordi autostradali in gestione in Abruzzo. Ciclomotori e motocicli sono esentati dall’obbligo ma possono circolare solo in assenza di precipitazioni nevose e di neve o ghiaccio sul piano viabile. L’ordinanza è emanata in attuazione del Codice della Strada: l’obbligo è segnalato da segnaletica verticale e resta valido anche fuori periodo in caso di nevicate o ghiaccio.

Strade interessate

R.A. 12 “Raccordo Autostradale Chieti – Pescara”, SS 150 “Della Valle del Vomano”, SS 151 “Della Valle del Tavo”, SS 153 “Della Valle del Tirino”, SS 158 “Della Valle del Volturno”, SS 16 “Adriatica”, SS 16 “Dir./C del Porto di Pescara”, SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, SS 17 bis “Della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore”, SS 17 ter “Dell’Appennino Abruzzese”, SS 259 “Vibrata”, SS 260 “Picente”, SS 260 dir. “Picente”, SS 263 “Di Val di Foro e di Bocca di Valle”, SS 487 “Di Caramanico Terme”, SS 5 “Via Tiburtina Valeria”, SS 539 “Di Manoppello”, SS 539 dir. “Di Manoppello”, SS 553 “Di Atri”, SS 578 “Salto Cicolana”, SS 578 var/A “Variante di Magliano de’ Marsi”, SS 584 “Di Lucoli”, SS 5 quater “Via Tiburtina Valeria”, SS 5 quater-dir. “Del casello di Tagliacozzo”, SS 614 “Della Maielletta”, SS 649 “Di Fondo Valle Alento”, SS 649 dir. “Di Fondo Valle Alento”, SS 650 “Di Fondo Valle Trigno”, SS 652 “Di Fondo Valle Sangro”, SS 656 “Val Pescara – Chieti”, SS 656 dir. “Val Pescara – Chieti”, SS 684 “Tangenziale Sud di L’Aquila”, SS 684 dir. “Tangenziale Sud di L’Aquila”, SS 690 “Avezzano – Sora”, SS 696 “Del Parco Regionale Sirente – Velino”, SS 696 “Dir Vestina”, SS 714 “Tangenziale di Pescara”, SS 80 “Del Gran Sasso d’Italia”, SS 80 dir. “Del Gran Sasso d’Italia”, SS 80 racc. “Di Teramo”, SS 80 var. “Variante di Teramo”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 83 “Marsicana”, SS 84 “Frentana”, SS 16 bis “Adriatica”.

Limitazioni per i mezzi pesanti in caso di neve o ghiaccio

In presenza di neve o ghiaccio, i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate non potranno transitare sui seguenti tratti:

SS 16 “Adriatica”: dal km 391,800 al km 524,600;

SS 714 “Tangenziale di Pescara”: dal km 0 al km 20,600;

SS 714 dir “Tangenziale di Pescara”: dal km 0 al km 1,200;

SS 714 dir A “Tangenziale di Pescara”: dal km 0 al km 1,600;

SS 714 dir. B “Tangenziale di Pescara”: dal km 0 al km 1,030;

RA 12 “Raccordo Autostradale Chieti – Pescara”: dal km 0 al km 14,700;

SS 16 dir. C “Del Porto di Pescara”: dal km 0 al km 3,300;

SS 690 “Avezzano – Sora”: dal km 0 al km 39,350;

SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”: dal km 102,100 al km 148,500.

Per ogni aggiornamento Anas richiama l’attenzione sulla cartellonistica lungo le tratte e sulle comunicazioni ufficiali in caso di peggioramento meteo.