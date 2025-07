ABRUZZO, ANAS: PER INCIDENTE CHIUSA PROVVISORIAMENTE LA SS 17 DELL’APPENNINO ABRUZZESE E APPULO SANNI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

Dal sito ufficiale della società Anas:L’Aquila 26 luglio 2025 A seguito di un incidente al km 133, la strada statale 17 “dell’Appenino Abruzzese e Appulo Sanni” è stata temporaneamente chiusa nel comune di Rivisondoli (L’Aquila). Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un pullman e un’automobile – Si registrano due decessi – precisa il comunicato. Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

