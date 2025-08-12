ABRUZZO, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA STRADA STATALE 650 “DI FONDO VALLE TRIGNO” A SAN SALVO (CH)

Anas, ultime sulla viabilità dal sito:A causa di un incidente tra due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 650 “Di Fondo Valle Trigno” al km 74,600, a San Salvo, in provincia di Chieti – Nel sinistro è deceduta una persona e ne sono rimaste ferite due – Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile – Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – viene evidenziato sul sito web. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

