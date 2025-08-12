- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 12, 2025
Viabilità e Trasporti

ABRUZZO, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA STRADA STATALE 650 “DI FONDO VALLE TRIGNO” A SAN SALVO (CH)

Anas, ultime sulla viabilità dal sito:A causa di un incidente tra due veicoli, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 650 “Di Fondo Valle Trigno” al km 74,600, a San Salvo, in provincia di Chieti – Nel sinistro è deceduta una persona e ne sono rimaste ferite due – Il traffico è momentaneamente deviato sulla viabilità locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile – Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – viene evidenziato sul sito web. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della società Anas. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet della società Anas, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: stradeanas.it

