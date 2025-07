ABRUZZO, ANAS: PER RAMI IN CARREGGIATA TRAFFICO BLOCCATO SULLA SS 17 BIS “DELLA FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE” A L’AQUILA

Anas, ultimissima sulla viabilità in Abruzzo dal sito web istituzionale:L’Aquila, 27 luglio 2025 A causa della caduta di un albero, un tratto della SS17bis “Della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore”, è temporaneamente chiuso al traffico, in corrispondenza del territorio comunale de L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. All’altezza del km 11,500, il traffico in entrambe le direzioni è deviato lungo la viabilità locale, con indicazioni in loco, per consentire agli operatori di rimettere in sicurezza la barriera danneggiata dalla caduta dell’albero – Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, e i Vigili del Fuoco, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile – si apprende dalla nota stampa. Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – si apprende dal portale web ufficiale. it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

