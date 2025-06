ABRUZZO, ANAS: PER VERIFICHE IN CORSO NELLA GALLERIA TRICALLE, PERMANE LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE PESCARA SULLA STATALE 656 “VAL PESCARA-CHIETI” A CHIETI

Anas, nuovo comunicato sulla viabilità pubblicato sul sito nella sezione notizie:Per verifiche in corso, a seguito della caduta di porzioni di intonaco superficiale del piano di copertura della Galleria Tricalle, è stata temporaneamente interdetta al traffico la carreggiata in direzione Pescara, della strada statale 656 “Val Pescara-Chieti” al km 4,205, a Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Il traffico è deviato in loco – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta – it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

