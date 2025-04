ABRUZZO: ANAS, POLIZIA STRADALE E ISTITUZIONI INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE

Anas, ultime sulla viabilità dal sito: l’incontro è stata l’occasione per ricordare la giovane Sofia, morta a 15 anni in un incidente stradale a Pescara Nella giornata di oggi si è tenuto un importante convegno sulla sicurezza stradale presso il Pala Elettra di Pescara, un evento organizzato in memoria di Sofia, la giovane quindicenne tragicamente scomparsa lo scorso 3 dicembre a Pescara, investita da un SUV mentre attraversava sulle strisce pedonali – aggiunge la nota pubblicata. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Prof.ssa Federica Chiavaroli, Direttrice del Liceo Maior frequentato da Sofia, si inserisce in un percorso di ricordo e sensibilizzazione che la scuola porta avanti ogni 10 del mese – Dopo l'incontro con A.I.D.O. a febbraio e la realizzazione di un murales in ricordo di Sofia a marzo, l'appuntamento di oggi ha posto di nuovo l'attenzione su un tema cruciale come la sicurezza sulle nostre strade e il comportamento responsabile di chi si mette alla guida. Il convegno ha visto la partecipazione di Anas, Polizia stradale e Rappresentanti istituzionali del territorio, con relatori di spicco impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza stradale: Dott. Roberto Scorpio, Responsabile Advertising & Brand Identity di ANAS, che ha illustrato le attività dell'azienda per la sicurezza stradale. Ing. Enzo Di Vittorio Responsabile Centro Manutenzione C della Struttura Territoriale Abruzzo di Anas, ha approfondito il tema della sicurezza stradale sulla rete ANAS. Il Dott. Danilo Palestini della Polizia Locale di Pescara ha parlato della sicurezza stradale quale declinazione del più ampio concetto di sicurezza urbana – Il V.Q.Agg. Fabio Polichetti della Polizia Stradale di Pescara è intervenuto sul tema "Sicurezza Stradale e Sistema Sanzionatorio". L'Avv. G. Sartorelli, Presidente dell'ACI Pescara, ha offerto il suo contributo sul sostegno alla riduzione dell'incidentalità. L'evento, che è stato aperto dai saluti della Prof.ssa Federica Chiavaroli e moderato dalla Dott.ssa Eleonora D'Alberto di Anas, ha visto anche i saluti istituzionali del Rappresentante della Presidenza del Consiglio Regionale – Luca De Renzis. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno collettivo per onorare la memoria di Sofia e per sensibilizzare l'intera comunità sull'importanza di comportamenti responsabili e di azioni concrete volte a rendere le nostre strade più sicure. Come recita lo slogan dell'evento, questa è "la lezione che non dobbiamo dimenticare", un monito per impegnarsi tutti insieme per un futuro con meno incidenti e più sicurezza. L'impegno di Anas per la sicurezza stradale: La sicurezza stradale è una priorità assoluta per Anas (Gruppo FS Italiane), che continua a investire risorse significative e ad adottare strategie innovative per rendere la rete viaria sempre più sicura per tutti gli utenti – Solo nel corso del 2024, l'azienda ha investito oltre 1,5 miliardi di euro nella manutenzione delle infrastrutture, registrando un incremento del 6,3% rispetto all'anno precedente. Questi fondi sono stati impiegati in interventi mirati su ponti e gallerie, nel rifacimento del manto stradale per garantire una migliore aderenza, nell'installazione e nell'aggiornamento delle barriere di sicurezza e nella modernizzazione degli impianti – Questo impegno si traduce in azioni concrete e strategie all'avanguardia. Anas sta implementando sistemi di telecontrollo dinamico che permettono di monitorare in tempo reale ponti, viadotti e l'intera rete stradale – Grazie a telecamere ad alta definizione, sistemi di videosorveglianza, rilevamento del traffico e stazioni meteo, è possibile intervenire tempestivamente e pianificare manutenzioni mirate per garantire elevati standard di sicurezza – L'azienda crede fortemente nel potere dell'innovazione e investe in ricerca e sviluppo per adottare soluzioni tecnologiche all'avanguardia – Ne sono un esempio le barriere spartitraffico di nuova generazione, progettate per assorbire meglio l'impatto in caso di incidente, e le pavimentazioni stradali ad alte prestazioni, che offrono maggiore aderenza in diverse condizioni atmosferiche. ANAS è inoltre protagonista della digitalizzazione delle strade al fine di migliorare il controllo del traffico, fornire informazioni utili agli utenti in tempo reale, prevenire comportamenti rischiosi e gestire la mobilità in modo più efficiente, con un impatto diretto sulla sicurezza. Insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Polizia di Stato, ANAS promuove attivamente campagne di informazione ed educazione stradale. Queste iniziative, spesso con il coinvolgimento di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport (come la campagne #GUIDAeBASTA), mira a diffondere una cultura della guida responsabile e consapevole. Anas condivide l'ambizioso obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2030 e guarda con determinazione alla "Vision Zero" entro il 2050, un futuro in cui non si debbano più contare vittime sulle strade. L'incremento esponenziale delle ispezioni sulle opere d'arte (ponti e gallerie), testimonia un approccio proattivo alla manutenzione. L'obiettivo è individuare e risolvere potenziali criticità strutturali prima che possano compromettere la sicurezza degli utenti. In conclusione, l'impegno dell'azienda per la sicurezza stradale è un investimento a 360 gradi che coinvolge risorse economiche significative, l'adozione di tecnologie all'avanguardia e la sensibilizzazione degli utenti. L'obiettivo primario è chiaro: garantire strade sempre più sicure per tutti coloro che le percorrono, contribuendo concretamente alla riduzione del numero di incidenti e, soprattutto, delle vittime.

