ABRUZZO, ANAS: RIAPRE AL TRAFFICO IL PONTE PALADINI SULLA SS 80 “DEL GRAN SASSO D’ITALIA” NEL COMUNE DI CROGNALETO (TE)

Anas, ultime sulla viabilità dal sito: Anas (Gruppo FS Italiane) riapre al traffico, alle ore 14:00 di oggi 14 luglio, il Ponte Paladini, situato al km 40,600 della SS 80 “del Gran Sasso d’Italia”, nel territorio del Comune di Crognaleto, in provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. La riapertura al traffico conclude i lavori di adeguamento strutturale e sismico eseguiti da Anas, nell’ambito del Programma di Interventi del Piano di Potenziamento e Valorizzazione della Rete Stradale Nazionale (PVG). L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 1,7 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Il Ponte Paladini, che attraversa il fiume Vomano, è una struttura caratterizzata da tre arcate in muratura, con una lunghezza complessiva di 58 metri e una larghezza di 10,05 metri – precisa il comunicato. Il progetto di adeguamento ha previsto un intervento completo sulla struttura esistente, evitando la demolizione e ricostruzione, sono stati inoltre realizzati 3 nuovi impalcati in acciaio e calcestruzzo – recita il testo pubblicato online. Questo intervento, di elevata complessità tecnica e ingegneristica, ha permesso di ridurre al minimo i tempi di realizzazione rispetto ai 6-8 mesi che sarebbero stati necessari per una completa demolizione e ricostruzione del ponte – si apprende dalla nota stampa.

