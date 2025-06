ABRUZZO, ANAS: RIAPRE AL TRAFFICO LA GALLERIA “TRICALLE” LUNGO LA SS656 “VAL PESCARA – CHIETI”

Anas, ultimissima sulla viabilità in Abruzzo dal sito web istituzionale:Anas (società del Gruppo FS Italiane) comunica la riapertura al traffico della Galleria Tricalle sulla SS 656 “Val Pescara Chieti” a partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 6 giugno – recita il testo pubblicato online. La galleria, in direzione Pescara, era stata chiusa al traffico lo scorso 2 giugno a causa del distacco di alcune porzioni dell’intonaco di rivestimento corticale – si apprende dalla nota stampa. A seguito dell’evento, i tecnici Anas hanno effettuato un’immediata ispezione dalla quale è emersa l’inesistenza di dissesti strutturali delle opere portanti della galleria – si apprende dal portale web ufficiale. I successivi approfondimenti tecnici hanno tuttavia rilevato la necessità, per ragioni di sicurezza, di procedere alla demolizione completa dell’intonaco realizzato dal precedente gestore – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori di rimozione dello strato corticale sono iniziati nelle prime ore del mattino di ieri, 5 giugno, e sono proseguiti senza interruzioni – precisa il comunicato. Questo ha permesso una riapertura anticipata rispetto ai tempi inizialmente stimati – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento ha interessato circa 1.400 mq di superficie dell’intradosso della galleria, con la demolizione di oltre 90 tonnellate di materiale, costituito da intonaco cementizio di circa 3 cm di spessore, armato con rete metallica – viene evidenziato sul sito web. Nei prossimi giorni, ulteriori verifiche puntuali e lavori di finitura proseguiranno esclusivamente in orario notturno (dalle ore 21:00 alle ore 6:00). Queste chiusure potranno interessare, se necessario, anche la carreggiata opposta (direzione Chieti), non coinvolta dall’evento del 2 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della società Anas. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della società Anas, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: stradeanas.it