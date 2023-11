ABRUZZO-BALNEARI, LA NOTA DEI CONSIGLIERI REGIONALI FDI

“La decisione della Corte di Cassazione che accoglie il ricorso della Regione Abruzzo e del sindacato italiano balneatori, in merito al pronunciamento del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga delle concessioni, certifica le nostre ragioni. Una sentenza che ci riempie di soddisfazione e soprattutto di entusiasmo per il futuro delle nostre imprese che continueremo a difendere e supportare. L’Abruzzo – e va ancora una volta riconosciuto grande merito al presidente *Marco Marsilio* – la cui posizione è sempre stata netta su questo tema, è infatti l’unica regione italiana ad aver agito in tutela dei propri imprenditori e di un comparto peculiare e strategico per l’economia regionale. Siamo fiduciosi che dal nuovo quadro normativo nazionale sulla materia scaturisca un favorevole prossimo pronunciamento del Consiglio Di Stato”. E’ quanto dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, *Massimo Verrecchia, Umberto D’Annuntiis, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marco Cipolletti. *