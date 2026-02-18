- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Viabilità e Trasporti

“Abruzzo, Consiglio regionale approva contributo per Autoservizi Cerella: più certezze per lavoratori e utenti”

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha recentemente approvato un contributo in favore della società Autoservizi Cerella S.r.l., a seguito di un emendamento che autorizza il riconoscimento di un importo fino a 1,5 milioni di euro per conguagli relativi alle annualità 2004-2012.

L’iniziativa, fortemente sostenuta da *Vincenzo D’Incecco*, Capogruppo della Lega in Regione, e *Sabrina Bocchino*, vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo, rappresenta un importante sostegno al trasporto pubblico locale abruzzese, garantendo stabilità al servizio e maggiore certezza per lavoratori e utenti.

Secondo D’Incecco e Bocchino, l’approvazione di questo emendamento rappresenta un atto fondamentale per riconoscere somme dovute per servizi di trasporto pubblico sul territorio, garantendo continuità ed efficienza nei servizi per pendolari, studenti e famiglie.

Il contributo finanziario, coperto da fondi accantonati negli anni dal Dipartimento competente, è stato accolto con grande soddisfazione anche da Giuseppe Polzella, amministratore unico di Autoservizi Cerella S.r.l., che lo ha definito come un “traguardo storico” e un segnale di attenzione verso l’azienda.

Polzella ha sottolineato che l’approvazione del contributo risolve un contenzioso amministrativo ultradecennale, rafforzando la stabilità finanziaria della società e offrendo ulteriori garanzie ai dipendenti e ai cittadini che usufruiscono dei collegamenti offerti dall’azienda.

In conclusione, l’approvazione di questo contributo rappresenta un passo significativo per il trasporto pubblico locale abruzzese, garantendo maggiore stabilità e certezza per lavoratori e utenti, e confermando una gestione responsabile delle risorse pubbliche orientata alla qualità dei servizi offerti.

