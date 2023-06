Abruzzo, Covid. Andamento 10 – 16 giugno: 308 positivi e 440 guariti

Regione Abruzzo, ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus.

Pescara, 16 giu. – Sono 308 (di cui 111 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 10 e il 16 giugno in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 662015 (di cui 40564 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3976.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 655087 dimessi/guariti (+440 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2952 (-132 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 47 pazienti (+3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (invariato rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1290 tamponi molecolari (2613929 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2981 test antigenici (4907483).

Del totale dei casi positivi, 134423 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+55 rispetto a venerdì scorso), 190659 in provincia di Chieti (+100), 158579 in provincia di Pescara (+87), 156732 in provincia di Teramo (+43), 13431 fuori regione (+11) e 8191 (+12) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si legge sul sito web ufficiale.

