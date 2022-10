Abruzzo, Covid. Dati aggiornati 20 ottobre: oggi 1004 positivi e 1206 guariti

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus.

Pescara, 20 ott. – Sono 1004 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 580183.

Il bilancio dei pazienti deceduti 3 registra nuovi casi (si tratta di un 79enne, mentre 2 sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3695.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 559523 dimessi/guariti (+1206 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16965 (-205 rispetto a ieri).

Di questi, 186 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare –

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1102 tamponi molecolari (2506455 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4659 test antigenici (4446682).

Del totale dei casi positivi, 117981 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+222 rispetto a ieri), 165929 in provincia di Chieti (+349), 136612 in provincia di Pescara (+241), 138440 in provincia di Teramo (+178), 12562 fuori regione (+3) e 8659 (+11) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 221020

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it