Abruzzo, Covid. Dati aggiornati al 22 agosto: oggi 524 positivi e 711 guariti

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato relativo ai dati sulla diffusione del Covid-19 in Abruzzo:

Pescara, 22 ago – recita il testo pubblicato online. – Sono 524 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 531773.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 98 anni, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3613.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 503027 dimessi/guariti (+711 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25133 (-194 rispetto a ieri).

Di questi, 182 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare – si apprende dalla nota stampa.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 199 tamponi molecolari (2445290 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1299 test antigenici (4219001).

Del totale dei casi positivi, 107269 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+87 rispetto a ieri), 152037 in provincia di Chieti (+147), 123718 in provincia di Pescara (+152), 128473 in provincia di Teramo (+95), 11628 fuori regione (+25) e 8648 (+17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 220822

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it