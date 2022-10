Abruzzo, Covid. Dati aggiornati al 4 ottobre: oggi 1889 positivi e 765 guariti

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato relativo ai dati sulla diffusione del Covid-19 in Abruzzo:

Pescara, 4 ott. – Sono 1889 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 563661.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 83 e 90 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3676.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 528147 dimessi/guariti (+765 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 31838 (+1118 rispetto a ieri).

Di questi, 148 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare –

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1181 tamponi molecolari (2488777 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7076 test antigenici (4371915).

Del totale dei casi positivi, 114303 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+412 rispetto a ieri), 161102 in provincia di Chieti (+650), 132334 in provincia di Pescara (+423), 135091 in provincia di Teramo (+354), 12386 fuori regione (+21) e 8445 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza –

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 221004

