Abruzzo, Di Marco accusa: “La sanità in crisi profonda, Giunta si dimetta”

Antonio Di Marco, consigliere regionale di opposizione, lancia un grido d’allerta sulla situazione della sanità abruzzese, sottolineando che i recenti report dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) confermano una realtà allarmante. In particolare, il Report PNRR Salute Abruzzo e il PNE 2025 evidenziano una crisi profonda del sistema sanitario, contrariamente all’immagine di un modello “da esportare” promossa dalla Giunta Marsilio.

“L’analisi conferma che la sanità abruzzese è stata portata in una condizione di fragilità senza precedenti”, ha dichiarato Di Marco, esortando la Giunta a dimettersi. Secondo il consigliere, le condizioni attuali della sanità vivono di problemi ben noti ai cittadini, che ogni giorno cercano di esercitare il loro diritto alla salute nonostante le difficoltà.

Di Marco ha inoltre messo in discussione i progressi nelle infrastrutture sanitarie: “La Regione sta investendo esclusivamente in tecnologia, mentre i cantieri per Case e Ospedali di Comunità sono fermi o avanzano lentamente, con pagamenti sotto il 20% per progetti a Teramo e Pescara”. Questo scenario, secondo lui, rischia di portare a un Piano Sanitario inefficace, con nuove attrezzature ma strutture incapacitate di operare, in particolare nelle aree più svantaggiate.

In aggiunta ai problemi infrastrutturali, Di Marco ha evidenziato la grave carenza di personale sanitario, costringendo i medici a lavorare in condizioni estremamente difficili. “Si tratta di un fallimento gestionale che compromette il diritto alla salute di migliaia di abruzzesi,” ha affermato. L’Abruzzo, secondo le analisi, si collocherebbe così in una posizione analoga a quella di Regioni tradizionalmente in difficoltà, come Sicilia, Calabria e Campania, nonostante la retorica sulla “sanità modello”.

Il consigliere ha concluso evidenziando che, mentre i dati ufficiali confermano slittamenti e criticità, il Presidente Marsilio continua a glorificare una situazione che non riflette la verità dei fatti. Alla luce di queste constatations, Di Marco ha ribadito la richiesta di dimissioni per la Giunta, sottolineando che la salute dei cittadini non può essere “ostaggio dell’incapacità politica”.