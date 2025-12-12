- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 12, 2025
Politica

Abruzzo, D’Incecco celebra la nomina del prefetto Di Vincenzo a vice direttore generale

La nomina del prefetto Giancarlo Di Vincenzo a vice direttore generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza rappresenta un motivo di soddisfazione e orgoglio per l’intero Abruzzo. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, meritato per un servitore dello Stato che ha sempre dimostrato competenza, dedizione e un profondo senso delle Istituzioni. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo, ha commentato la nomina. ‘Alla guida delle Prefetture di L’Aquila e Pescara,’ ha aggiunto, ‘Di Vincenzo ha saputo instaurare da subito un dialogo costruttivo e costante sia con le istituzioni che con i cittadini, guadagnandosi stima e rispetto grazie a un approccio concreto e sempre molto attento alle necessità del territorio.’ A lui vanno i più sinceri auguri della Lega Abruzzo per il nuovo e prestigioso incarico.

