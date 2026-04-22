- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaAbruzzo, due borghi premiati al Premio Scattolini: Bugnara terzo come “Borgo innovativo”
Eventi e Cultura

Abruzzo, due borghi premiati al Premio Scattolini: Bugnara terzo come “Borgo innovativo”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Questa mattina, durante una conferenza stampa, il Presidente dell’Associazione interregionale “I Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha annunciato importanti riconoscimenti per i borghi abruzzesi dal premio Scattolini al Borgo dei Borghi.

Nel corso dell’evento, Di Marco ha sottolineato i risultati raggiunti insieme a Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni e coordinatore del Comitato legislativo interregionale, Domenico Taglieri, sindaco del Comune di Bugnara, Melissa Galli, assessore del Comune di Campli, e Fernando Gatta, sindaco di Villalago.

Il mese di aprile si conferma particolarmente significativo per i borghi delle due regioni, con Villalago che si è classificato all’undicesimo posto nel concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, ottenendo un importante riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Il borgo di Bugnara ha invece ottenuto il terzo posto nella sezione “Borgo innovativo” del Premio “Livio Scattolini”, mentre Anversa degli Abruzzi e Campli si sono piazzate rispettivamente al secondo e terzo posto nella sezione “Borgo verde”. Questi risultati premiano progetti orientati alla sostenibilità, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle identità locali.

Di Marco ha sottolineato l’importanza del lavoro di coordinamento e di rete tra i territori, evidenziando l’aggiornamento dello statuto interregionale con una nuova organizzazione pensata per rendere più efficace l’azione dei gruppi tematici e rafforzare la capacità operativa dell’Associazione. I sindaci e i rappresentanti istituzionali hanno ribadito l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione fondato su identità e progettualità condivisa.

I risultati ottenuti confermano la crescita dell’Associazione e consolidano la collaborazione tra i territori, promuovendo un’azione congiunta per la valorizzazione dei borghi più belli in Abruzzo e Molise.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it