Abruzzo, due borghi premiati al Premio Scattolini: Bugnara terzo come “Borgo innovativo”

Questa mattina, durante una conferenza stampa, il Presidente dell’Associazione interregionale “I Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha annunciato importanti riconoscimenti per i borghi abruzzesi dal premio Scattolini al Borgo dei Borghi.

Nel corso dell’evento, Di Marco ha sottolineato i risultati raggiunti insieme a Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni e coordinatore del Comitato legislativo interregionale, Domenico Taglieri, sindaco del Comune di Bugnara, Melissa Galli, assessore del Comune di Campli, e Fernando Gatta, sindaco di Villalago.

Il mese di aprile si conferma particolarmente significativo per i borghi delle due regioni, con Villalago che si è classificato all’undicesimo posto nel concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, ottenendo un importante riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Il borgo di Bugnara ha invece ottenuto il terzo posto nella sezione “Borgo innovativo” del Premio “Livio Scattolini”, mentre Anversa degli Abruzzi e Campli si sono piazzate rispettivamente al secondo e terzo posto nella sezione “Borgo verde”. Questi risultati premiano progetti orientati alla sostenibilità, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle identità locali.

Di Marco ha sottolineato l’importanza del lavoro di coordinamento e di rete tra i territori, evidenziando l’aggiornamento dello statuto interregionale con una nuova organizzazione pensata per rendere più efficace l’azione dei gruppi tematici e rafforzare la capacità operativa dell’Associazione. I sindaci e i rappresentanti istituzionali hanno ribadito l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione fondato su identità e progettualità condivisa.

I risultati ottenuti confermano la crescita dell’Associazione e consolidano la collaborazione tra i territori, promuovendo un’azione congiunta per la valorizzazione dei borghi più belli in Abruzzo e Molise.