Abruzzo, è l’8 dicembre: si accendono gli alberi

Le festività natalizie entrano nel vivo anche in Abruzzo, dove la giornata dell’Immacolata segna per molte città il momento simbolico dell’accensione degli alberi nelle piazze e nelle case. Sullo sfondo, le montagne già imbiancate e le prime giornate sulla neve per gli appassionati di sci, mentre nelle vie dei centri storici si moltiplicano luci, mercatini e iniziative per famiglie e turisti.

In alcune località il via ufficiale è proprio oggi, 8 dicembre. A Pescara il programma del pomeriggio prevede musica dal vivo con orchestra e coro diretti dal Maestro Pasquale Veleno, a partire dalle 17:30, seguiti dal conto alla rovescia per l’accensione dell’albero e dalla performance acrobatica “Quadro”, curata dalla compagnia Eventi Verticali. In città è attiva anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che affianca le altre attrazioni del periodo natalizio.

Cerimonia in programma oggi anche a Teramo: alle 18 l’appuntamento è in piazza Martiri, dove è stato collocato l’albero principale. Attorno, i mercatini di Natale e una pista di pattinaggio definita ecologica, pensata per ridurre consumi e impatto energetico.

Altre realtà hanno invece anticipato i tempi. A L’Aquila l’albero in piazza Duomo è già illuminato da alcuni giorni e fa da cornice a un cartellone ricco di iniziative: giochi di luce proiettati sulle facciate degli edifici, mercatino natalizio, ruota panoramica e pista sul ghiaccio, che stanno richiamando numerosi visitatori in centro.

Anche Pineto ha acceso le luci in anticipo, il 6 dicembre, con un progetto dal forte valore sociale: qui l’albero è stato realizzato in modo partecipato, grazie al lavoro e alla creatività delle persone con disabilità che frequentano l’associazione Dimensione Volontario, dando vita a un simbolo di inclusione oltre che di festa.

A Chieti il clima natalizio è partito ufficialmente alla vigilia dell’Immacolata. In piazza San Giustino è andato in scena lo spettacolo “Incantum”, con acrobati sospesi a una gru che hanno proposto un’esibizione aerea molto suggestiva davanti a un pubblico numeroso, aprendo idealmente il periodo delle iniziative che animeranno la città nelle prossime settimane.