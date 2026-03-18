Abruzzo, Effetti della norma “taglia-idonei” sulle graduatorie per ispettori tecnici: esclusi 41 candidati tra Lazio e Abruzzo.

La norma “taglia-idonei” approvata dal Governo sta avendo effetti indesiderati sulle graduatorie regionali dei concorsi per ispettori tecnici. In particolare, Abruzzo e Lazio sono le regioni interessate dalla riduzione del numero degli idonei, lasciando fuori molte posizioni.

Nel dettaglio, in Abruzzo la graduatoria di 11 posti per ispettori tecnici è stata ampliata di soli due posti, lasciando fuori ben tredici idonei. Mentre in Lazio, la graduatoria di 46 posti è stata ampliata di nove posti, ma ben ventotto idonei sono stati esclusi.

La situazione è particolarmente preoccupante se si considera il numero di infortuni sul lavoro nelle due regioni. Nel 2025, in Abruzzo si sono registrati 12.033 infortuni, mentre nel Lazio le denunce sono state 44.385, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente e già tre morti sul lavoro nei primi mesi del 2026.

Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali della Fp Cgil, la norma “taglia-idonei” va contro le proclamazioni del Governo sull’importanza di aumentare i controlli e le assunzioni di ispettori. Si sottolinea come questa norma possa ritardare l’ingresso di nuove figure professionali nella Pubblica Amministrazione, mettendo a rischio la sicurezza sul lavoro.

In conclusione, si evidenzia la necessità che il Governo intervenga su normative come questa, che sembrano penalizzare la difesa della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le parole dei sindacati sono chiare: “Se davvero questo Governo volesse tutelare la sicurezza sul lavoro dovrebbe far seguire le parole ai fatti”.

Il coordinatore nazionale FP CGIL – INL, insieme ai segretari delle Funzioni Centrali FP CGIL di Roma e Lazio e del segretario generale FP CGIL Abruzzo e Molise, chiedono un intervento immediato per risolvere questa situazione che mette a rischio la sicurezza dei lavoratori.