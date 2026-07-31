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Abruzzo, Enbital plaude al nuovo bando regionale per la formazione sulla sicurezza sul lavoro: intervento del presidente Paolo Provino

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La Sicurezza sul lavoro in Abruzzo è al centro dell’attenzione grazie al nuovo bando regionale per la formazione finanziato dalla Regione Abruzzo. L’Enbital, l’ente nazionale per la sicurezza sul lavoro, ha espresso il suo plauso per questa iniziativa che punta a proteggere il capitale umano e a prevenire incidenti sul luogo di lavoro.

Il presidente nazionale dell’Enbital, Paolo Provino, ha dichiarato che di fronte alle criticità climatiche e alle sfide produttive attuali, non sono più sufficienti interventi occasionali o gestioni di emergenza. Le imprese abruzzesi sono chiamate a adottare misure strutturali, investendo nella formazione continua e nella prevenzione attiva.

Provino ha sottolineato che lo stanziamento di queste risorse regionali rappresenta un’opportunità preziosa per trasformare la sicurezza sul lavoro da un obbligo normativo a un valore condiviso. L’Enbital si è dichiarato totalmente disponibile ad affiancare enti e aziende del territorio nell’accesso a queste opportunità. Si ricorda che la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il prossimo 30 settembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la giornalista Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.

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