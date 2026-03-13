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Politica

Abruzzo, forte preoccupazione di CGIL, CISL e UIL per la soppressione delle Consigliere di Parità regionali e provinciali

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La CGIL, CISL e UIL esprimono forte preoccupazione per il rischio della soppressione delle Consigliere di Parità regionali e provinciali e il trasferimento delle loro competenze ad un nuovo organismo centrale con sede a Roma. Questo rischio significherebbe un indebolimento delle tutele previste e renderebbe i diritti formali e non facilmente esigibili.

Secondo quanto dichiarato da Alessandra Tersigni della Segreteria Cgil Abruzzo Molise, Maria Pallotta della Segreteria Cisl Abruzzo Molise e Gianna Tollis, Coordinatrice Pari Opportunità UIL Abruzzo, l’organismo territoriale, vicino ai lavoratori e alle lavoratrici, consente un’azione più mirata e conforme alle necessità di ognuno. La loro presenza sui territori è fondamentale per ascoltare e prendere in carico le situazioni di discriminazione sul lavoro.

Il recepimento delle direttive europee in tema di parità è importante, ma non dovrebbe comportare il taglio degli organismi di parità territoriali. La scomparsa di tali organismi rappresenterebbe un grave colpo per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le tre sigle sindacali invitano pertanto a rafforzare i presidi territoriali per evitare che i diritti delle persone discriminate sul lavoro non siano tutelati in maniera adeguata. La lotta alle discriminazioni deve essere condotta in maniera efficace e capillare sul territorio, garantendo il rispetto e la parità di opportunità per tutte le persone coinvolte.

La proposta di sopprimere le Consigliere di Parità regionali e provinciali e trasferire le competenze ad un organismo centrale con sede a Roma preoccupa fortemente i sindacati CGIL, CISL e UIL, che rimangono vigili sulla questione e pronti a intervenire per difendere i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

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