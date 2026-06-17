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Eventi e Cultura

Abruzzo, La Notte dei Serpenti: un successo nazionale per la valorizzazione della tradizione musicale e popolare

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La quarta edizione de “La Notte dei Serpenti” è stata presentata oggi a Roma, in Senato, e ha visto la partecipazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. Il politico ha dichiarato: “Essere stato presente oggi a Roma, in Senato, alla presentazione della quarta edizione de ‘La Notte dei Serpenti’ è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. In soli quattro anni questa manifestazione è riuscita a compiere un percorso straordinario, affermandosi tra gli eventi culturali e musicali più importanti del panorama nazionale, fino a conquistare la prestigiosa vetrina della prima serata del sabato sera su Rai Uno.”

Verrecchia ha elogiato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, e il pieno sostegno del Consiglio regionale per aver reso possibile questo successo. Grazie al lavoro del maestro Enrico Melozzi, la manifestazione ha valorizzato e fatto riscoprire la ricchezza della tradizione musicale e popolare dell’Abruzzo. Centinaia di persone appartenenti ai cori e ai gruppi folkloristici abruzzesi, insieme ad artisti di rilievo nazionale, hanno contribuito a dare prestigio e visibilità all’evento.

La Notte dei Serpenti rappresenta oggi uno strumento di promozione culturale e turistica dell’Abruzzo, dimostrando come investire nella propria identità possa portare opportunità, crescita e sviluppo per l’intero territorio. La cerimonia di presentazione si è svolta il 17 giugno 2026 a Roma.

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