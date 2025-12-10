Abruzzo, oltre 3000 imprese “in sofferenza” (ma in lieve calo rispetto al 2024)

L’AQUILA. In Abruzzo sono oltre tremila le imprese segnalate in sofferenza alla Centrale dei Rischi di Bankitalia e finite, di fatto, nella cosiddetta “lista nera” del credito. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, al 30 giugno 2025 le aziende abruzzesi classificate in sofferenza sono 3.206, in lieve calo rispetto alle 3.228 registrate un anno prima, pari a circa il 2,6% del totale delle attività economiche presenti sul territorio regionale.

Si tratta in larga parte di piccole e piccolissime imprese, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e titolari di partita Iva che, a causa di difficoltà nei pagamenti o di crediti non riscossi con regolarità, sono scivolati nell’area dell’insolvenza. La segnalazione alla Centrale dei Rischi comporta una forte limitazione nell’accesso a nuovi finanziamenti bancari e rende più complesso ottenere linee di credito indispensabili per portare avanti l’attività quotidiana.

A livello nazionale, il report evidenzia un aumento delle imprese in sofferenza, che a metà 2025 sfiorano le 122mila unità, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’area più esposta è il Mezzogiorno, dove si contano 42.032 aziende in difficoltà, pari a oltre un terzo del totale e in crescita di oltre il 6% in un solo anno. In questo contesto l’Abruzzo si colloca tra le regioni con andamento più stabile, grazie a una leggera diminuzione delle posizioni classificate in sofferenza.

Nel dettaglio territoriale, la provincia con il maggior numero di imprese segnalate è Pescara, con 929 attività in sofferenza. Seguono Chieti, con 860 imprese, e Teramo, che si colloca poco sopra quota 850. Chiude la graduatoria L’Aquila, con 560 aziende segnalate: è la provincia che registra la riduzione più marcata rispetto all’anno precedente. Il quadro regionale è quindi eterogeneo, con aree che mostrano un leggero miglioramento e altre in cui le criticità restano elevate.

La classificazione in sofferenza non riguarda solo le imprese strutturalmente fragili, ma spesso anche realtà sane che hanno subito contraccolpi legati a mancati incassi, ritardi nei pagamenti da parte dei committenti o coinvolgimenti indiretti in fallimenti e procedure concorsuali. Una volta inserite nella lista della Centrale dei Rischi, queste attività faticano a rientrare nei canali ordinari del credito, con il rischio di dover ricorrere a forme di finanziamento alternative e più costose.

Proprio per questo la Cgia richiama l’attenzione sulla necessità di potenziare gli strumenti di prevenzione, a partire dal Fondo di prevenzione dell’usura, che sostiene consorzi fidi, fondazioni e associazioni impegnate ad aiutare gli imprenditori in difficoltà prima che si rivolgano a circuiti illegali. Il tema è particolarmente sensibile nelle aree in cui l’accesso al credito si è ridotto negli ultimi anni e dove il tessuto economico è formato in gran parte da microimprese.

Nel frattempo, il progressivo calo dei prestiti bancari alle aziende e la selettività delle politiche creditizie continuano a pesare soprattutto sulle realtà più piccole. L’Abruzzo, pur mostrando un numero di imprese in sofferenza in leggera diminuzione e un quadro complessivamente più stabile rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno, resta esposto alle tensioni che attraversano il sistema produttivo nazionale e alla vulnerabilità di chi non riesce più a sostenere il peso dei debiti finanziari.