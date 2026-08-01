Abruzzo, oltre due milioni di euro per la manutenzione delle strade di 15 piccoli Comuni

In Abruzzo saranno destinati oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di 15 piccoli Comuni della regione. La notizia è stata annunciata da Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione, che ha ringraziato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione dedicata al territorio abruzzese.

Il finanziamento proviene dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone lo scorrimento della graduatoria delle istanze presentate nel 2025 del ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’. Nello specifico, in Abruzzo arriveranno 2.012.000 euro destinati a diversi Comuni della regione.

In Provincia dell’Aquila i Comuni ammessi al finanziamento sono Prezza (148 mila euro), Prata d’Ansidonia (150 mila euro) e Fagnano Alto (149.974,11 euro). In Provincia di Chieti riceveranno fondi i Comuni di Villa Santa Maria, Civitaluparella, Poggiofiorito, Celenza sul Trigno, Quadri, Dogliola e Tollo. In Provincia di Pescara saranno aiutati Rosciano e Villa Celiera, mentre in Provincia di Teramo i Comuni di Colonnella, Castiglione Messer Raimondo e Cortino beneficeranno del finanziamento.

Complessivamente, sono 292 i Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale che riceveranno risorse per un valore di 40 milioni di euro, grazie alle ulteriori risorse stanziate con il decreto-legge “commissari” (DL n. 32 del 2026). Il fondo, istituito nel 2023, finanzia interventi fino a 150 mila euro per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali al fine di sostenere gli enti più piccoli, spesso esclusi dai principali programmi di investimento.

D’Incecco ha sottolineato che queste risorse rappresentano un sostegno fondamentale per i centri più piccoli, che spesso si trovano con bilanci limitati, e un aiuto concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza dei territori abruzzesi. Inoltre, è previsto che a breve saranno destinate ulteriori risorse per i piccoli Comuni, con l’apertura di un bando per il 2026 con una dotazione di 10 milioni di euro, rivolto ai centri che non hanno ancora beneficiato di contributi.