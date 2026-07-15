Abruzzo: SAPPE chiede più organici per il nuovo PRAP Abruzzo-Molise evitando distacchi discutibili

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha espresso la propria preoccupazione riguardo alla creazione del nuovo Provveditorato regionale Abruzzo-Molise, sottolineando la necessità di non impoverire ulteriormente gli organici delle carceri abruzzesi già gravemente sottodimensionati.

Durante una riunione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per discutere dell’istituzione del nuovo PRAP, il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, ha affermato con fermezza che ogni decisione organizzativa deve partire dalla tutela dell’efficienza operativa delle carceri e del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria.

Capece ha rilevato che sottrarre risorse umane agli istituti penitenziari già allo stremo per creare il nuovo Provveditorato sarebbe una scelta miope che metterebbe a rischio la sicurezza delle carceri e aggraverebbe i carichi di lavoro del personale. Il SAPPE ha inoltre contestato i recenti distacchi di personale a Pescara, definiti privi della necessaria trasparenza.

Il Segretario Regionale SAPPE Abruzzo, Ninu, ha ribadito che l’Abruzzo è tra le regioni più penalizzate in termini di organico e ha evidenziato che l’ipotesi di destinare 24 unità al nuovo PRAP senza un aumento del personale attraverso la mobilità nazionale rischia di mettere in crisi gli istituti della regione.

Il SAPPE ha chiesto al Dipartimento un impegno per garantire che la prossima mobilità nazionale assegni all’Abruzzo un numero adeguato di unità, consentendo l’avvio del nuovo Provveditorato senza sottrarre personale ai servizi operativi. Capece ha concluso affermando che la Polizia Penitenziaria non può essere considerata un serbatoio dal quale attingere personale per risolvere problemi organizzativi e ha auspicato un reale potenziamento degli organici per coniugare efficienza amministrativa, sicurezza delle carceri e tutela del personale.