Abruzzo, scatta l’allerta meteo: in arrivo piogge e temporali

ABRUZZO – Giornata di maltempo in arrivo per giovedì 27 novembre su tutta la regione. Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha emesso un bollettino che stabilisce criticità ordinaria / allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutte le zone di allerta, dalla fascia costiera alle aree interne e montane, per l’intera giornata di domani.

Secondo la valutazione nazionale di protezione civile, l’Abruzzo rientra inoltre tra le regioni interessate da allerta gialla per piogge e temporali, in un contesto di peggioramento che coinvolge gran parte del Centro-Sud, con una perturbazione associata ad aria più fredda in quota.

Piogge e temporali: i settori più esposti

Il bollettino regionale indica per giovedì precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti lungo la costa e sui rilievi che guardano l’Adriatico, con quantitativi generalmente moderati, e piogge da deboli a localmente moderate sulle restanti zone.

Gli esperti di un noto portale meteo abruzzese, in un bollettino a cura del meteorologo Giovanni De Palma, parlano dell’ingresso di un nucleo di aria fredda che favorirà la formazione di una depressione sulle regioni centro-meridionali, con conseguente nuova fase di tempo instabile sulle regioni adriatiche, in particolare tra la serata odierna e la giornata di giovedì. Sono attesi:

rovesci diffusi sulle zone interne dell’Aquilano, Marsica e Alto Sangro;

temporali possibili anche lungo la fascia costiera e collinare tra Teramo, Pescara e Chieti, soprattutto tra pomeriggio e sera;

rinforzo dei venti nord-orientali lungo l’Adriatico.

Neve in Appennino, quota in calo fino a 700–800 metri

La combinazione tra aria più fredda e precipitazioni porterà anche un calo della quota neve sull’Appennino abruzzese. Il bollettino del Centro Funzionale indica nevicate mediamente al di sopra dei 900–1000 metri, con quota in discesa fino a localmente 700–800 metri, e accumuli da deboli a moderati.

In pratica, Gran Sasso, Maiella e i rilievi dell’Alto Sangro potranno vedere nevicate via via più abbondanti nel corso della giornata, con possibili disagi alla viabilità sulle strade di montagna e sui valichi, specie nelle ore di intensificazione dei fenomeni.

Costa e colline: vento forte, mare molto mosso

Per la fascia costiera e collinare, le previsioni indicano maltempo diffuso, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento attorno alle celle temporalesche. I venti si disporranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, da moderati a forti, con mare da mosso a molto mosso e possibili mareggiate.

Le temperature sono previste in sensibile diminuzione: nelle aree interne e nelle conche aquilane le massime resteranno in molti casi tra 5 e 10 gradi, mentre lungo la costa i valori diurni si attesteranno su valori leggermente superiori ma comunque inferiori ai giorni scorsi, complice la ventilazione sostenuta.

Cosa significa l’allerta gialla

L’allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali non indica una situazione di emergenza generalizzata, ma segnala la possibilità di fenomeni localizzati come:

ruscellamenti sulle strade e allagamenti in sottopassi e aree depresse;

piccoli smottamenti o frane superficiali in zone sensibili;

innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori;

criticità nei punti in cui tombini e sistemi di drenaggio sono già sottoposti a stress.

Per questo motivo i Comuni sono invitati ad adottare le misure previste nei piani di emergenza, con particolare attenzione alle aree già interessate da movimenti franosi o percorse da incendi nelle ultime stagioni.

Prospettive per i giorni successivi

Secondo gli aggiornamenti meteo, una attenuazione graduale del maltempo è attesa tra il pomeriggio-sera di venerdì e la giornata di sabato, quando il quadro dovrebbe orientarsi verso una fase più stabile, pur con temperature che resteranno su valori pienamente invernali.

Per la giornata di giovedì 27 novembre, in ogni caso, il consiglio è di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali, limitare gli spostamenti non necessari nelle fasi di pioggia più intensa, fare prudenza alla guida su strade di montagna e lungo la costa e tenere conto del possibile peggioramento delle condizioni in quota per chi avesse programmato escursioni o attività all’aperto sui rilievi.