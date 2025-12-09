- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAbruzzo, scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, pioniere della viticoltura
Attualità

Abruzzo, scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, pioniere della viticoltura

- Spazio Pubblicitario 02 -

Luigi Cataldi Madonna, figura storica della viticoltura abruzzese, è scomparso, lasciando un profondo vuoto nel settore. A comunicarlo è stato il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, esprimendo il suo cordoglio per la prematura perdita.

“Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, uno dei pionieri della viticoltura abruzzese,” ha dichiarato D’Eramo. “A lui si deve la riscoperta e la valorizzazione di vitigni autoctoni che sono diventati simbolo della regione Abruzzo nel mondo. Grazie al suo lavoro, alla sua passione e alla sua visione ha saputo unire tradizione e innovazione, dimostrando come l’agricoltura possa essere motore di sviluppo del territorio.”

Cataldi Madonna è ricordato come un innovatore che ha saputo fondere le radici storiche della viticoltura abruzzese con nuove pratiche agricole, contribuendo significativamente a rendere i vini della regione noti a livello internazionale.

“Resterà un importante punto di riferimento per le future generazioni,” ha aggiunto il sottosegretario, rivolgendosi alla famiglia e in particolare alla figlia Giulia, alla quale ha espresso le proprie condoglianze e vicinanza in questo momento difficile. La sua eredità, fatta di passione e dedizione, continuerà a ispirare gli attuali e i futuri viticoltori abruzzesi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it