Abruzzo, scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, pioniere della viticoltura

Luigi Cataldi Madonna, figura storica della viticoltura abruzzese, è scomparso, lasciando un profondo vuoto nel settore. A comunicarlo è stato il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, esprimendo il suo cordoglio per la prematura perdita.

“Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, uno dei pionieri della viticoltura abruzzese,” ha dichiarato D’Eramo. “A lui si deve la riscoperta e la valorizzazione di vitigni autoctoni che sono diventati simbolo della regione Abruzzo nel mondo. Grazie al suo lavoro, alla sua passione e alla sua visione ha saputo unire tradizione e innovazione, dimostrando come l’agricoltura possa essere motore di sviluppo del territorio.”

Cataldi Madonna è ricordato come un innovatore che ha saputo fondere le radici storiche della viticoltura abruzzese con nuove pratiche agricole, contribuendo significativamente a rendere i vini della regione noti a livello internazionale.

“Resterà un importante punto di riferimento per le future generazioni,” ha aggiunto il sottosegretario, rivolgendosi alla famiglia e in particolare alla figlia Giulia, alla quale ha espresso le proprie condoglianze e vicinanza in questo momento difficile. La sua eredità, fatta di passione e dedizione, continuerà a ispirare gli attuali e i futuri viticoltori abruzzesi.